زلزال قوي يضرب ولاية «كوتاهيا» في تركيا

أكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، وقوع زلزال بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر في ولاية كوتاهيا غربي تركيا.

وأفادت وكالة “سبوتنيك” بأن الهزة الأرضية شعر بها السكان في ولايات إسطنبول وبورصة وإزمير، إضافة إلى العديد من مدن بحري مرمرة وإيجة.

ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية عن وقوع ضحايا أو إصابات، ولم يُعلن عن تحذير من موجات تسونامي، فيما تواصل فرق الطوارئ متابعة الوضع على الأرض لتقييم الأضرار المحتملة.

وتأتي هذه الهزة بعد أقل من شهر على زلزال قوي بقوة 6.1 درجة ضرب ولاية باليكسير شمال غربي تركيا في منطقة سنديرغي، ما أدى إلى تدمير مبانٍ وممتلكات وأثار حالة من الذعر بين المواطنين، كما استدعى تدخل فرق البحث والإنقاذ للتعامل مع المباني المنهارة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن جميع المؤسسات المعنية تحركت منذ اللحظة الأولى للتعامل مع تداعيات الزلزال، مؤكداً متابعته الشخصية لعمليات الإغاثة والتقييم، وسط حالة من القلق بين السكان في المناطق المتضررة والمجاورة.

وتواصل وسائل الإعلام التركية رصد تحركات المواطنين وتغطية الآثار الميدانية للزلزال، في حين حثت السلطات الجميع على توخي الحذر والالتزام بتعليمات الطوارئ حفاظاً على سلامتهم.