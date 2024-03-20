زلزال بقوة 5.8 درجة يهز باكستان وجنوب أفغانستان

أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا قوته 5.8 درجة هز باكستان وقندهار -جنوب أفغانستان- اليوم الثلاثاء (الأربعاء بالتوقيت المحلي).

وكان مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض عند التقاء خط عرض 84.29 درجة شمالا وخط طول 65.37 درجة شرقًا، وفقًا لمركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني. ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية

وفي وقت سابق اليوم، ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، المنطقة الحدودية بين باكستان وإيران والمدن المحيطة بإقليم بلوشستان.

وأفادت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، بأن مركز الزلزال كان على بُعد 150 كيلومترًا جنوب غربي مدينة كويتا، وعلى عمق 35 كيلومترًا.