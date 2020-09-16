زلزال بقوة 6 درجات يضرب نيبال

قال مركز رصد الزلازل في نيبال، إن زلزالا بقوة 6 درجات ضرب البلاد صباح اليوم الأربعاء، وشعر به سكان العاصمة كاتماندو.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن قوة الزلزال بلغت 5.3 درجة.

وذكرت الشرطة أنها لم تتلق تقارير عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار بسبب الزلزال حتى الآن، بحسبمانقلت وكالة “سبوتنيك” عن “رويترز”.

ويذكر أن نيبال قد تعرضت في عام 2015 لأعنف زلزال يضرب البلاد لأكثر من 80 عاما، والأكبر في العالم بقوة 7.9 درجات على مقياس ريختر، وتسبب في مقتل أكثر من 8000 شخص وإصابة أكثر من 19 ألف.

ونيبال أو رسميا جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية هي دولة تقع في جبال الهملايا، بين الهند والصين، ولا تطل على بحار خارجية.

وأصبحت جمهورية منذ 28 مايو 2008. وهي إحدى الدول الصغرى في شبه القارة الهندية، وقلّما يسمع عنها العالم بسبب موقعها المنعزل ووعورة تضاريس أرضها.

🇳🇵|| The #Nepal Seismological Center announced that a magnitude 6 earthquake struck the country Wednesday morning, and no casualties were reported. pic.twitter.com/uzZsfi28iL — Omar Mahmoud (@omarmah54833127) September 16, 2020