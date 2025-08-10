زلزال بقوة 6.1 درجة يهز غرب تركيا ويشعر به سكان دول مجاورة

هز زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر مساء الأحد منطقة باليكيسير في غرب تركيا، حيث وقع الزلزال تحديدًا في منطقة سينديرجي بولاية باليكيسير عند الساعة 19:53 بالتوقيت المحلي. شعرت به مناطق واسعة تشمل إسطنبول، غرب وشمال غرب تركيا، وجنوب غربها.

ولم تقتصر تأثيرات الزلزال على تركيا فقط، بل شعر به سكان دول مجاورة شملت بلغاريا واليونان وقبرص، إضافة إلى شمال غرب سوريا، ما يشير إلى اتساع رقعة الهزة.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” أن الزلزال لم يُسجل حتى الآن أي خسائر بشرية أو أضرار مادية. أكد وزير الداخلية التركي علي ييرلي قايا، في تدوينة على منصة “إكس”، أن فرق إدارة الكوارث والطوارئ والمؤسسات المعنية بدأت فورًا بإجراء مسوحات ميدانية في المناطق المتأثرة. وأوضح أن السلطات تتابع الوضع عن كثب ولم تسجل أي آثار سلبية حتى الآن.

يذكر أن تركيا شهدت قبل عامين زلزالين مدمرين بقوة 7.7 و7.6 درجات ضربا ولاية قهرمان مرعش، وأسفرا عن مقتل أكثر من 53 ألف شخص وإصابة نحو 107 آلاف آخرين، مع تأثيرات كبيرة على حياة أكثر من 14 مليون مواطن.

السلطات التركية مستمرة في مراقبة الوضع وتقديم التقييمات الميدانية لضمان سلامة السكان والتعامل الفوري مع أي تطورات محتملة ناجمة عن هذه الهزة الجديدة.