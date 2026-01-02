زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جنوب المكسيك

أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض بأن زلزالاً بلغت قوته 6.3 درجة هز ولاية غيريرو في جنوب المكسيك، اليوم الجمعة، على عمق 10 كيلومترات، مؤكدة الهيئة المكسيكية لرصد الزلازل المعلومات نفسها.

وقالت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، عبر منصة «إكس»، بعد حديثها مع حاكم الولاية، إنه لم ترد تقارير عن أضرار جسيمة في غيريرو، كما لم تسجل أي أضرار في العاصمة مكسيكو سيتي.

وشهدت العاصمة والمناطق المحيطة حركة خروج السكان إلى الشوارع، فيما دوّت صفارات الإنذار خلال مؤتمر صحافي لشينباوم، فتوجهت مع الصحافيين إلى مكان آمن.

وتقع مدينة أكابولكو السياحية في ولاية غيريرو، حيث ظهر السياح والمواطنون في الشوارع بعد الزلزال، وفق صور لوكالة رويترز.

تعد المكسيك منطقة نشطة زلزالياً نظراً لوجودها على حدود صفائح تكتونية متعددة، وكانت ولاية غيريرو شهدت في السنوات الأخيرة عدة هزات أرضية متوسطة القوة. وتستمر السلطات في مراقبة الوضع لتقييم أي أضرار محتملة والبنية التحتية في المدن الساحلية.