زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب وسط اليابان

ضرب زلزال هائل بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر محافظة إيشيكاوا وسط اليابان الواقعة على طول ساحل بحر اليابان.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية أنه صدر تحذير من تسونامي تم تصنيفه على أنه كبير للمحافظة المنكوبة، كما صدرت تحذيرات تسونامي لمحافظات نيغاتا وتوياما وياماغاتا وفوكوي وهيوغو، الواقعة أيضا على طول ساحل بحر اليابان.

وتم إصدار إرشادات تسونامي أيضا للمحافظات المتبقية الواقعة على ساحل بحر اليابان.

وتعرضت مدينة واجيما بمحافظة إيشيكاوا لأمواج تسونامي بلغ ارتفاعها أكثر من 120 سنتيمترا في الساعة 4:21 من مساء اليوم في أعقاب الزلزال.

كما أفادت مدينة توياما بمحافظة توياما برصد أمواج تسونامي بلغ ارتفاعها 80 سنتيمترا في الساعة 4:35 مساء. وقالت سلطات مدينة كاشيوازاكي بمحافظة نيغاتا أنها رصدت أمواج تسونامي بلغ ارتفاعها 40 سنتيمترا في الساعة 4:36 مساء.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إصدار “تحذير من تسونامي كبير” منذ زلزال عام 2011 في شمال شرقي اليابان. ويتم إصدار التحذير عندما يُتوقع حدوث تسونامي بارتفاع 3 أمتار أو أكثر.

وقالت شركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية المشغلة لمحطة شيكا للطاقة النووية في بلدة شيكا بمحافظة إيشيكاوا إنها تتحقق مما إذا كان الزلزال قد أثر على المحطة.

وتقول الشركة إن كلا المفاعلين في المحطة كانا متوقفين عن العمل.