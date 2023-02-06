زلزال تركيا وسوريا.. أمريكا والسويد تستنفران.. والدفاع المدني السوري يُناشد

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن وجه اليوم الاثنين وكالات الإغاثة الأميركية لتقييم المساعدات الممكنة لإغاثة المنكوبين في سوريا وتركيا.

وقال البيت الأبيض في بيان له، إنّ الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق بشأن الزلزال المدمر الذي وقع اليوم في تركيا وسوريا، وفقا لتعبيره.

وفي السياق نفسه، ذكر وزير خارجية السويدي توبياس بيلستروم أنّ بلاده تقدم يد العون لتركيا من خلال الاتحاد الأوروبي، وأنّ رئاسة بلاده تعمل على تنسيق الدعم بشأن الزلزال.

من جانبه، أوضح الدفاع المدني في شمالي سوريا أنّهم بحاجة لمساعدة عاجلة لمواجهة تداعيات الزلزال، مشيرا إلى أنّهم يواجهون تحديات كبيرة جدا من حيث عدد الآليات والإمكانات اللوجستية.

وفي سياق متّصل، أفادت وزارة الصحة السورية بارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 237 قتيلا و639 مصابا، في مناطق شمالي البلاد على الحدود مع تركيا.

من جهتها، ذكرت إدارة الكوارث التركية أن الزلزال والهزات الارتدادية القوية في جنوب تركيا أسفرت عن مقتل 77 شخصا وإصابة 440 آخرين.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إنّ زلزالا بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر ضرب ناحية بازارجيك من ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا، على عمق 7 كيلومترات فجر اليوم، في حين أفاد المعهد الأميركي للزلازل بأن قوة الهزة الرئيسية بلغت 7.8 درجات.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، يعد هذا الزلزال الأكبر في تركيا الأقوى منذ زلزال عام 1999 الذي تسبب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول.