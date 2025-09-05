زلزال جديد يضرب أفغانستان بعد أيام من الكارثة.. والمخاوف تتصاعد

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC) بوقوع زلزال قوي بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر في شرق أفغانستان، محددًا موقعه على بعد 48 كيلومترًا من مدينة جلال آباد و36 كيلومترًا من أسد آباد، وعلى عمق ضحل يصل إلى 3 كيلومترات، مما يزيد من احتمالات وقوع أضرار واسعة.

ووقعت الهزة الأرضية عند الساعة 16:56 بالتوقيت العالمي، وسط توترات متزايدة في المنطقة التي عانت قبل أيام من زلزال مدمّر أودى بحياة ما لا يقل عن 622 شخصًا وأصاب 500 آخرين، وفقًا لتقارير رسمية.

وقد أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، الأسبوع الماضي، عن إطلاق عملية إنقاذ واسعة النطاق بمشاركة مئات من فرق الإنقاذ والعاملين الطبيين، في محاولة لاحتواء تداعيات الكارثة ومساعدة المتضررين.

ويأتي الزلزال الجديد ليزيد من معاناة السكان المحليين الذين يعانون من آثار الزلزال السابق، ويثير قلق المنظمات الإنسانية التي تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في المناطق المنكوبة.

السلطات الأفغانية وفرق الإغاثة لا تزال تعمل على تقييم الأضرار الناجمة عن الهزة الأخيرة، فيما يترقب السكان المحليون تحركات رسمية عاجلة لتقديم الدعم اللازم وحماية المدنيين من مخاطر الهزات الارتدادية المحتملة.