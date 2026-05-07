زلزال رقمي يهز إنستغرام.. رونالدو يخسر 18 مليون متابع!

شهدت منصة “إنستغرام” موجة غير مسبوقة من التراجع في أعداد المتابعين لعدد من أبرز نجوم العالم، بعد حملة واسعة أطلقتها شركة “ميتا” تهدف إلى إزالة الحسابات الوهمية وغير النشطة، في خطوة وُصفت بأنها “تطهير رقمي” يعيد رسم خريطة الشعبية على المنصة.

وفي مقدمة المتأثرين، خسر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نحو 18 مليون متابع دفعة واحدة، في أكبر تراجع يُسجل بين المشاهير خلال هذه الحملة، رغم احتفاظه بموقعه كأكثر شخصية متابعة على “إنستغرام” عالميا بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وامتدت تأثيرات الحملة إلى عدد من أبرز نجمات الفن والترفيه، حيث فقدت كايلي جينر نحو 15 مليون متابع، بينما تراجعت أعداد متابعي سيلينا غوميز وأريانا غراندي بنحو 7 ملايين لكل منهما، في مؤشر يعكس حجم الاعتماد السابق على الحسابات غير الحقيقية في تضخيم الأرقام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة “ميتا” الرامية إلى مكافحة الحسابات الآلية والملفات المخالفة، بهدف تعزيز مصداقية التفاعل الرقمي وإظهار الأرقام الحقيقية للجمهور، بما ينعكس على دقة قياس التأثير والشعبية على المنصة.

ويرى مختصون في قطاع التقنية أن هذه الإجراءات، رغم تأثيرها السلبي على أرقام بعض المشاهير، فإنها تعيد ضبط سوق الإعلانات الرقمية، وتمنح العلامات التجارية رؤية أوضح حول حجم الجمهور الفعلي والتفاعل الحقيقي.

ورغم الخسارة الكبيرة في الأرقام، يبقى رونالدو متصدرا لقائمة الأكثر متابعة عالميا، ما يعكس استمرار حضوره الجماهيري الهائل خارج حدود المنصات الرقمية، وترسيخ مكانته كأحد أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم.

هذا وتعتمد منصات التواصل الاجتماعي بشكل متزايد على حملات دورية لتنظيف الحسابات الوهمية، في ظل تصاعد المخاوف من تضخيم غير حقيقي للأرقام، وتأثير ذلك على سوق الإعلانات الرقمية وتقييم صناع المحتوى.