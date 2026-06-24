زلزال سياسي في واشنطن.. الكونغرس يجرد ترامب من صلاحيات الحرب ضد إيران

تبنى مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار مشترك يدعو بموجبه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران، ما لم يعلن الكونغرس الحرب رسمياً أو يجيز استخدام القوة.

وجاءت موافقة الشيوخ عقب إقرار مجلس النواب لذات النص، لتشكل الخطوة سابقة تاريخية يمر فيها إجراء كهذا عبر كلا المجلسين.

ويوجه القرار الرئيس بضرورة عزوف القوات المسلحة الأميركية عن الأعمال العدائية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رغم أن الإجراء يعد قراراً مشتركاً لا يتمتع بقوة القانون الملزم ولا يتطلب توقيع الرئيس، مما يجعله رمزياً إلى حد كبير.

وفجر هذا التحول التشريعي غضباً عارماً لدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والذي انتقد القرار بشدة واصفاً خطوة الكونغرس بأنها سيئة التوقيت وبلا معنى.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال مؤكداً أن إيران باتت محاصرة في الزاوية وجاهزة للسقوط تماماً، متهماً أعضاء مجلس الشيوخ بجعل مهمته التفاوضية أكثر صعوبة، ومشدداً في الوقت ذاته على أنه سينجز المهمة بطريقته الخاصة.

ويأتي هذا التصويت الساخن بعد أيام قليلة من توصل الولايات المتحدة وإيران منتصف حزيران الجاري إلى مذكرة تفاهم تاريخية بوساطة دولية قادتها باكستان.

حيث تضمنت المذكرة ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها واشنطن وإسرائيل في الثامن والعشرين من شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد ستين يوماً لبناء اتفاق أشمل يخص الملف النووي ورفع العقوبات.

وتنص المذكرة على الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، وتأسيس صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة ثلاثمائة مليار دولار.

وتسعى المعارضة الديمقراطية منذ أسابيع لتقييد الصلاحيات العسكرية لترمب في النزاع مع طهران، منددة بما اعتبرته التفافاً من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية المخولة دستورياً بإعلان الحرب.

وكان ترمب قد تجاوز مطلع ماي الماضي مهلة الستين يوماً المتاحة للرد على التهديدات الوشيكة، مبرراً ذلك بأن النزاع انتهى بوقف إطلاق النار، وهو ما يطعن فيه الديمقراطيون مستشهدين باستمرار الانخلاق الميداني للقوات الأميركية.

ورغم نيل القرار غالبية خمسين صوتاً مقابل ثمانية وأربعين، حذر السناتور الجمهوري جيم ريش من أن القرار قد يدفع الإيرانيين لمغادرة طاولة المفاوضات.