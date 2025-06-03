زلزال عنيف بقوة 6.6 يهز شرق المتوسط ويشعر به 9 دول مجاورة

اهتزت منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بزلزال عنيف بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر، وتمركز على بعد 26 كيلومترًا فقط من جزيرة رودس اليونانية.

ووقع الزلزال في تمام الساعة 2:17 صباحًا بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى حالة من الذعر وسلسلة من الهزات الارتدادية التي شعر بها سكان تسع دول مجاورة، هي: تركيا، اليونان، مصر، سوريا، لبنان، إسرائيل، قبرص، الأردن، وفلسطين.

وبحسب مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، بلغت قوة الزلزال 6 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه في منطقة جزر دوديكانيز على الحدود التركية، تحديدًا على بعد 132 كم جنوب جنوب شرق مدينة أيدين، و17 كم جنوب مارماريس في تركيا. وأكد المركز أن عمق الزلزال كان حوالي 68 كم.

وفي مصر، شعر السكان بهزة قوية اهتزت معها النوافذ والمنازل لعشرات الثواني، بحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن الزلزال وقع جنوب الحدود التركية، وأن مصر ليست ضمن حزام الزلازل النشط، حيث يتركز النشاط الزلزالي في تركيا والمنطقة المجاورة.

ونشر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر بيانًا اليوم ردًا على شعور العديد من المصريين بالهزة الأرضية التي ضربت منطقة شرق البحر المتوسط مؤخراً. وقال المعهد في بيانه إنه “ورد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة من دون أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات”.

وأضاف المعهد عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “حدث زلزال جنوبي الحدود التركية، ونؤكد مرة أخرى أن حدوث الزلازل ظاهرة طبيعية”.

وأوضح المعهد أن مصر “لم تدخل حزام الزلازل، ومركز الزلزال الحالي هو تركيا الواقعة في منطقة نشطة زلزالياً”. وأشار إلى أن مركز الزلزال يبعد عن السواحل المصرية بمسافة لا تقل عن 600 كيلومتر.

وختم المعهد بيانه موجهًا رسالة طمأنة لمتابعيه قائلاً: “نطمئنكم، لا داعي للقلق”، مؤكدًا أن الزلازل في تلك المنطقة، بسبب عمقها وطبيعة انتشارها، “محسوسة لكن ليس لها أي تأثير تدميري”.

وتأتي هذه الهزة كجزء من النشاط الزلزالي المستمر في منطقة شرق المتوسط، والتي تقع عند تقاطع عدة صفائح تكتونية رئيسية، منها الصفيحة الأفريقية التي تتحرك شمالًا نحو الصفيحة الأوراسية، والصفيحة الأناضولية المتأثرة بهذه الحركة.

وفي سياق متصل، شهدت مصر خلال الأسابيع الماضية عدة هزات زلزالية، من بينها هزة بقوة 6.24 درجة على مقياس ريختر صباح الخميس 29 مايو 2025، شمال شرق جزيرة كريت، وهزة أخرى في 14 مايو بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر على بعد 421 كم شمالي مدينة مطروح على عمق 76 كم، دون وقوع خسائر.