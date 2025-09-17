زلزال في الشرق الأوسط.. أنور قرقاش: أزمات المنطقة أعادت رسم الخريطة ومصير كل طرف بيده

اعتبر أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أن الأزمات التي شهدها الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين أحدثت ما وصفه بـ”زلزال جيوسياسي”، أعاد رسم الخريطة السياسية للمنطقة بشكل جذري، مؤكداً أن كل طرف أصبح مسؤولا عن مصيره بشكل منفرد.

وقال قرقاش، في منشور له عبر منصة “إكس”: “الحروب الإسرائيلية، ومغامرات المليشيات، وأزمات المنطقة أعادت رسم الخريطة السياسية خلال عامين داميين، والمعاناة الإنسانية وتداعيات الزلزال الجيوسياسي تتكشف تباعا”.

وأضاف أنور قرقاش أن غياب مشروع عربي جامع يسعى إلى استقرار يحفظ السيادة والكرامة والمستقبل، يرسخ فكرة أن كل طرف أصبح مُضطراً للاهتمام بمصيره وحده، في ظل تفتت التوازنات الإقليمية وتفاقم الأزمات على المستويات السياسية والإنسانية والاقتصادية.

وتُشير تصريحات قرقاش إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، حيث تتقاطع ملفات الحروب الإسرائيلية، النزاعات الطائفية والمليشيات المسلحة، مع أزمات اقتصادية وإنسانية حادة، ما يعكس تعقيد المشهد الإقليمي وتحولاته السريعة خلال السنوات الأخيرة.

المحللون يرون أن تصريحات قرقاش تأتي لتسليط الضوء على أهمية التعاون العربي المشترك وإعادة ترتيب الأولويات السياسية، في وقت تتشابك فيه مصالح القوى الإقليمية والدولية، مما يجعل أي غياب للتنسيق العربي الجماعي عاملاً يضاعف من هشاشة المنطقة ويزيد من المخاطر على استقرارها.