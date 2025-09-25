زلزال في فنزويلا.. جرائم وانفجارات تهزّ العالم

سجّل العالم اليوم سلسلة أحداث مأساوية ومفاجئة بدأت بزلزال قوي يضرب فنزويلا بقوة 6.4 درجات دون تسجيل ضحايا، وشهد المغرب جريمة بشعة بعد تعرض امرأة لهجوم وحشي بسكين على يد طليقها، فيما أسفر صاروخ أُطلق من مقاتلة هولندية عن إصابة منزل شرق بولندا وسط تصاعد التوتر مع روسيا، فرنسا أصدرت حكماً بسجن الرئيس الأسبق ساركوزي خمس سنوات في قضية التمويل الليبي مع استئناف الحكم، وتونس تواجه جدلاً بعد منع تلاميذ من أداء الصلاة داخل مدرسة ثانوية، ومصر ضبطت مخدرات بقيمة 1.6 مليار جنيه وأحبطت محاولات تهريب ضخمة بقيمة 1.164 مليار جنيه، بينما بريطانيا أخلت أحياء في سويندون بعد انفجار ضخم بمنطقة صناعية، على صعيد التكنولوجيا، هددت آبل بسحب منتجاتها من أوروبا بسبب قانون الأسواق الرقمية، والإمارات شددت القيود على استخدام الذكاء الاصطناعي لتمثيل الرموز الوطنية والشخصيات العامة.

زلزال قوي بقوة 6.4 درجة يضرب فنزويلا ولا تقارير فورية عن أضرار أو ضحايا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الخميس، عن تسجيل زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب شمال شرقي فنزويلا فجر اليوم.

وقالت وكالة “ريا نوفوستي” إن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 3:51 صباحًا بتوقيت غرينيتش، وكان مركزها على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 28 كيلومترًا شمال شرقي مدينة ميني غراندي.

حتى الآن، لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الزلزال، كما لم يتم الإعلان عن أي تهديد بحدوث تسونامي في المنطقة.

محكمة باريس تحكم بسجن الرئيس الأسبق ساركوزي 5 أعوام في قضية التمويل الليبي

أصدرت محكمة فرنسية، الخميس، حكماً بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة 5 أعوام بعد إدانته بالتآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية.

وأكد القضاء الفرنسي تواطؤ ساركوزي في هذه القضية، بينما برأه من باقي التهم الموجهة إليه.

وأوضحت المحكمة أن موعد بدء تنفيذ العقوبة سيحدد لاحقاً، لتجنب اقتياده مباشرة من قاعة المحكمة إلى السجن.

وخلال مغادرته المحكمة، قال ساركوزي: “ما حدث اليوم خطير للغاية على سيادة القانون والثقة بالعدالة، أنا بريء وسأستأنف الحكم”، مشيراً إلى أن التحقيقات استمرت لأكثر من 10 سنوات وبذلت خلالها ملايين اليوروهات للبحث عن التمويل الليبي الذي لم يُثبت أنه استخدم في حملته.

أعلن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الخميس، استئنافه الحكم الصادر ضده بالسجن خمس سنوات، مؤكداً على تمسكه ببراءته.

وقال ساركوزي خلال تصريحات صحفية: “إذا كانوا يريدون مني أن أقضي الليالي في السجن، فسأنام في السجن ولكن رأسي مرفوع”، مضيفاً: “أنا بريء، وهذا الظلم فضيحة، وسأطعن في قرار المحكمة بالطبع، سأتحمل مسؤولياتي وأمتثل للعدالة”.

وأضاف أن “الذين يحقدون علي إلى هذه الدرجة يعتقدون أنهم يهينونني، ولكنهم اليوم أهانوا فرنسا”.

اعتداء وحشي على امرأة في تازة يثير موجة غضب وتضامن

اهتز الشارع المغربي على وقع جريمة اعتداء بشعة، تعرضت لها امرأة تُدعى “إيمان” على يد طليقها، الذي اعتدى عليها بسلاح أبيض، مما أدى إلى تشويه وجهها وإصابات في أجزاء مختلفة من جسدها.

وبحسب تفاصيل القضية، وقع الاعتداء يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن حاول الجاني احتجاز الضحية، التي طلّقته قبل ستة أشهر، مستغلاً خلافات سابقة بينهما. ونقلت إيمان على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقاً قضائياً لكشف ملابسات الحادث.

وتمكنت الشرطة من توقيف الجاني البالغ من العمر 29 عاماً، والذي تبين أن له سوابق قضائية، فيما تصدرت صور الضحية مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبة بنداءات لمعاقبة المعتدي.

ودخلت جمعيات حقوقية على الخط، مؤكدة تضامنها مع الضحية، ومطالبة بمحاكمة عاجلة وصارمة للجاني، إضافة إلى توفير الدعم الطبي والنفسي لها، وسط مطالب مجتمعية بتكثيف جهود حماية النساء من العنف.

وسائل إعلام بولندية تكشف: صاروخ أطلقته مقاتلة “إف-35” هولندية يسقط على منزل سكني في شرق بولندا

أفادت وسائل إعلام بولندية أمس الأربعاء بأن صاروخاً أُطلق من مقاتلة هولندية من طراز “إف-35” أصاب منزلاً سكنياً في إقليم لوبلين بشرق بولندا، خلال عملية مشتركة لاعتراض طائرات مسيّرة.

وكان قد أعلن سابقاً أن ما أصاب المنزل كان طائرة مسيّرة سقطت عليه، قبل أن تتغير الرواية الرسمية ويُقال إن صاروخاً أُطلق من مقاتلة بولندية “إف-16” هو الذي تسبب في الحادث، وهو ما أكدته لاحقاً السلطات البولندية.

ومع ذلك، نقل موقع Onet البولندي معلومات جديدة تفيد بأن الصاروخ أُطلق من مقاتلة هولندية “إف-35” خلال العملية الدفاعية المشتركة.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متزايداً بسبب اتهامات بولندية موجهة للطائرات المسيّرة الروسية، والتي نفتها موسكو بشكل قاطع، مشيرة إلى عدم وجود أدلة واضحة على هذه الادعاءات، ومستعدة لإجراء مشاورات مع الجانب البولندي.

وتتزامن هذه الحادثة مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة بين بولندا وروسيا، وسط تحذيرات متبادلة وتحركات عسكرية في الحدود المجاورة.

جدل في تونس بعد منع تلاميذ من أداء الصلاة داخل مدرسة ثانوية

أثارت واقعة منع تلاميذ من أداء الصلاة داخل حرم مدرسة ثانوية في تونس جدلاً واسعاً، بعد أن طلبت مديرة المدرسة من الطلاب تأدية صلاتهم في منازلهم، مبررة ذلك بأن المدرسة مكان للتعليم وليس للعبادة.

وأظهر مقطع فيديو متداول تصاعد الموقف إلى مشادة كلامية بين الطلاب والمديرة، حيث عبّر أحد الطلاب عن استيائه قائلاً: “هذه أرض ربي، وليست أرضك أنت!”، مؤكداً تمسك زملائه بحقهم في أداء الفريضة داخل المدرسة.

وانتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أبدى العديد من المغردين دعمهم للطلاب، معتبرين أن الصلاة حق ديني لا يجب التضييق عليه. في المقابل، رأى آخرون أن المدرسة مؤسسة تربوية تعليمية، وأنه من الأفضل تخصيص أماكن للصلاة ضمن إطار تنظيمي، أو التوجه للوزارة لطلب تخصيص صالات لذلك، مؤكدين أن إدارة المدرسة لها الحق في تنظيم شؤون المؤسسة التعليمية.

الوضع أثار نقاشات حادة حول التوازن بين الحقوق الدينية للطلاب ومتطلبات المؤسسات التعليمية، مع تنوع الآراء بين مؤيد للطلاب، ومؤيد لحق الإدارة في تنظيم البيئة المدرسية.

مصر.. ضبط مخدرات بقيمة 1.6 مليار جنيه في صحراء الإسماعيلية

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط واحدة من أخطر المزارع السرية لنبات الهيدرو المخدر في الظهير الصحراوي بمحافظة الإسماعيلية، حيث بلغت قيمة المخدرات المضبوطة نحو 1.6 مليار جنيه.

وأوضحت وزارة الداخلية أن التحريات كشفت استغلال تشكيل عصابي شديد الخطورة للطبيعة الصحراوية في مركز شرطة القنطرة شرق، لزراعة نبات الهيدرو المخدر على مساحة واسعة، مع تخزين كميات ضخمة تمهيداً لترويجها في السوق.

وأشار البيان إلى أن المداهمة أسفرت عن ضبط 27.5 طن من نبات الهيدرو، منها 21 طناً مزروعة على مساحة 3.5 فدان، و6.5 طن مخزنة داخل المزرعة، بالإضافة إلى بندقية آلية وبندقية خرطوش، كما تم ضبط أحد عناصر التشكيل العصابي بحوزته 90 كيلوجراماً من مخدر الحشيش و10 كيلوجرامات من الهيدرو.

وأكدت الوزارة استمرار ملاحقة باقي عناصر التشكيل العصابي، مشيرة إلى أن القيمة المالية للمضبوطات تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه.

الجيش المصري يعلن إحباط محاولات تهريب كبرى وضبط مضبوطات بمليار و164 مليون جنيه

أعلن الجيش المصري، الخميس، أن قوات حرس الحدود نجحت في توجيه ضربات واسعة ضد العناصر الإجرامية والخارجة عن القانون، ما أسفر عن إحباط محاولات تهريب ضخمة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية خلال الفترة الماضية.

ووفق البيان العسكري، أسفرت الجهود عن ضبط 147 قطعة سلاح، و2031 طلقة ذخيرة، و12.6 طن من المواد المخدرة، و191,900 قرص مخدر، إضافة إلى تدمير زراعات مخدرة بمساحة 118.5 فدان. كما تمت مصادرة 355 عربة متنوعة، و5 دراجات بخارية، و3 عائمات بحرية.

وفي مجال التنقيب غير المشروع عن الذهب، ضبطت القوات 44 طناً من الأحجار الحاملة لخام الذهب، و105 ماكينة توليد كهرباء، و50 جهاز “هيلتي”، و25 جهاز كشف معادن، و28 طناً من الوقود، فضلاً عن مئات الهواتف المحمولة وكميات من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية.

وأشار البيان إلى أن الوحدات البحرية بالأسطول الجنوبي تمكنت من إحباط عملية تهريب كبرى عبر البحر، حيث تم ضبط فلوكة محملة بـ 7,792 فرشة من مخدر الحشيش و17 لفافة من مخدر الهيدرو.

وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بما يقارب ملياراً و164 مليون جنيه مصري، دون احتساب قيمة الزراعات المخدرة التي جرى إتلافها.

آبل تهدد بسحب منتجاتها من أوروبا بسبب “قانون الأسواق الرقمية”

طالبت شركة آبل المفوضية الأوروبية بإلغاء قانون الأسواق الرقمية (DMA)، محذرة من أن الإطار التنظيمي الحالي قد يقوض تجربة المستخدمين الأوروبيين ويعرض أمنهم وخصوصيتهم للخطر.

وأشارت الشركة إلى أن عدم تعديل القانون قد يدفعها إلى وقف توزيع بعض منتجاتها وخدماتها داخل الدول الـ27 للاتحاد الأوروبي.

وجاء هذا التحذير في وثيقة رسمية قدمتها آبل ضمن عملية مراجعة التشريع الذي دخل حيز التنفيذ قبل ثلاث سنوات، بهدف الحد من هيمنة الشركات التكنولوجية الكبرى.

وذكرت الشركة أن متطلبات القانون المتعلقة بالتشغيل البيني بين المنصات المختلفة تجبرها على كسر النموذج المتكامل لمنتجاتها، ما يؤدي إلى تدهور تجربة المستخدم، وفتح ثغرات أمنية، وتأخير إطلاق ميزات جديدة.

وأوضحت آبل أن القانون أخر بالفعل إطلاق عدة ميزات في الاتحاد الأوروبي، منها خدمة الترجمة الفورية عبر سماعات “آيربودز” وخاصية عرض شاشة “آي فون” على أجهزة الكمبيوتر المحمولة، محذرة من أن قائمة الميزات المتأخرة قد تتسع مستقبلاً.

واتهمت الشركة المفوضية الأوروبية بخلق منافسة غير عادلة مقارنة بمنافسيها المباشرين مثل سامسونغ، مشيرة إلى أن أحد متطلبات القانون يجعل سماعات الرأس من علامات تجارية أخرى تعمل مع “آي فون”، مما يمنع إطلاق خدمات معينة لحماية خصوصية المستخدمين.

ودعت آبل إلى إلغاء القانون بالكامل أو استبداله بتشريع أكثر ملاءمة، مؤكدة أن حماية المستخدمين يجب أن تبقى أولوية، خاصة في مواجهة تطبيقات محتوى إباحي ظهرت على متاجر بديلة بسبب القانون.

ولم تعلق المفوضية الأوروبية على تصريحات آبل حتى الآن.

بريطانيا.. إخلاء أحياء في سويندون بعد انفجار ضخم بمنطقة صناعية

أعلنت الشرطة البريطانية إجلاء سكان عدة أحياء بمدينة سويندون إثر انفجار هائل أعقبته حرائق في منطقة صناعية.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” أن فرق الطوارئ توجهت فوراً إلى موقع الانفجار في مستودع ضمن المنطقة الصناعية المعروفة باسم “غراوندويل إندستريال إيستيت”، فيما أُغلق عدد من الطرق المحيطة بالمكان، منها طريق كريكليد بين كوينزفيلد وثامسداون درايف.

وأوضحت الشرطة أن العملية شملت فرض طوق أمني واسع وإخلاء الأحياء المجاورة، كما حثّت السكان على إغلاق النوافذ وتجنب الاقتراب من المنطقة حفاظاً على سلامتهم، واستجابت فرق الإطفاء والإنقاذ بدورست وويلتشير بمدرعات ومركبات متخصصة ومنصة سلّم هوائية، بإجمالي 12 سيارة إطفاء مدعومة بآليات إضافية.

وأفاد شهود عيان بأن الانفجار تسبب في اهتزاز منازلهم، فيما لا تزال فرق الطوارئ تواصل السيطرة على الحريق وتقييم الأضرار الناجمة عن الحادث.

الإمارات تمنع استخدام الذكاء الاصطناعي في تمثيل الرموز الوطنية والشخصيات العامة

أعلن مجلس الإمارات للإعلام، الخميس، أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي أو أي وسيلة تقنية حديثة لتمثيل الرموز الوطنية أو الشخصيات العامة يتطلب الحصول على موافقة رسمية مسبقة.

وحذر المجلس من أن استخدام هذه التقنيات لنشر المعلومات المضللة أو بث خطابات الكراهية أو التشهير بالآخرين أو الانتقاص من كرامتهم وسمعتهم، أو المساس بقيم المجتمع وثوابته، يُعد مخالفة إعلامية تخضع لأحكام لائحة المخالفات الإعلامية، بما في ذلك الغرامات والجزاءات الإدارية.

ودعا المجلس جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات الإعلامية وصُناع المحتوى إلى الالتزام بالقوانين والمعايير المعتمدة، مع التحلي بالمسؤولية المهنية والأخلاقية.