زلزال بقوة 8 درجات يضرب جنوب القارة الأمريكية.. وتحذيرات من تسونامي

ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 8 درجات على مقياس ريختر منطقة ممر دريك، وهو الممر البحري الواقع بين الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية، مما أثار تحذيرات من خطر حدوث موجات تسونامي.

ووفقًا لبيان صادر عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، وقع الزلزال مساء الأربعاء على بعد 258 كيلومترا شمال غربي قاعدة “فراي” التشيلية، على عمق 11 كيلومترا فقط تحت سطح البحر، مما يزيد من احتمال تشكّل موجات تسونامي.

في أعقاب الزلزال، أصدرت دائرة الهيدروغرافيا والمحيطات التابعة للبحرية التشيلية تحذيرًا من تسونامي في المناطق الجنوبية التابعة لتشيلي في أنتاركتيكا، مطالبة السكان والعاملين في القواعد العلمية برفع مستوى الحذر.

وقع الزلزال على مسافة تزيد عن 700 كيلومتر جنوب شرق مدينة أوشوايا، أقصى جنوب الأرجنتين، والتي يسكنها قرابة 57 ألف نسمة. ولم ترد حتى اللحظة تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية في المدينة أو المناطق المجاورة.

يُعد “ممر دريك” منطقة نشطة زلزاليًا نظراً لتقاطع عدة صفائح تكتونية بحرية، وغالبًا ما تسجل المنطقة هزات قوية، لكن الزلزال الأخير يُعتبر من أقوى الزلازل التي ضربت هذا الجزء من العالم خلال السنوات الأخيرة.

ويُتابع المركز الأمريكي للتحذير من التسونامي في المحيط الهادئ تطورات الموجات البحرية المحتملة، فيما تراقب السفن والقواعد العلمية المنتشرة في محيط القطب الجنوبي الوضع عن كثب.