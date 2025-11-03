زلزال قوي يضرب أفغانستان ويخلف مئات القتلى والمصابين

هز زلزال بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر، صباح الاثنين، مدينة مزار الشريف شمال أفغانستان، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً وإصابة نحو 320 آخرين، مع توقع ارتفاع هذه الأعداد.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن مركز الزلزال كان على عمق 28 كيلومتراً قرب المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 523 ألف نسمة، مشيرة إلى أن الزلزال من النوع الذي غالباً ما يؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة، وأوصت بأن تتطلب مثل هذه الأحداث استجابة على المستوى الإقليمي أو الوطني.

وأكد المتحدث باسم إدارة الصحة في مقاطعة سمنكان، شمال مزار الشريف، أن الأعداد الأولية للضحايا كانت 7 قتلى و150 مصاباً، قبل أن تعلن السلطات المحلية ارتفاع الحصيلة إلى 20 قتيلاً وما يقرب من 320 مصاباً.

وأشار متحدث باسم منطقة بلخ إلى أن الزلزال دمر جزءاً من الضريح المقدس في المدينة، بما في ذلك المسجد الأزرق، في حين تداولت منصات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو تظهر جهود فرق الإنقاذ لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض والتعامل مع الحطام المتساقط من المباني.

وتأتي هذه الكارثة بعد سلسلة زلازل شهدتها البلاد في الأشهر والسنوات الماضية، كان أبرزها زلزال أغسطس الماضي الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص، وزلزال 2015 في شمال شرق أفغانستان، وزلزال 2023 الذي أسفر عن وفاة ما لا يقل عن ألف شخص.

وتعاني المناطق المتضررة من ضعف البنية التحتية، ما يزيد من تعقيد جهود الإنقاذ ويضع ضغوطاً إضافية على السلطات والمنظمات الإنسانية لتقديم الإغاثة العاجلة، التي تشمل الإسعافات الأولية، تأمين المأوى، وإيصال الإمدادات الطبية والغذائية للمتضررين.

وأكد خبراء الزلازل أن المنطقة تقع على خطوط تكتونية نشطة، ما يجعلها معرضة لحدوث هزات ارتدادية محتملة، محذرين من أن هذه الهزات قد تزيد حجم الأضرار في الأيام القادمة.

