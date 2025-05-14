زلزال قوي يضرب جزيرة كريت.. وارتداداته تصل ثلاث عواصم عربية

ضرب زلزال قوي جزيرة كريت اليونانية أمس الثلاثاء، ما أثار حالة من القلق في عدد من العواصم العربية التي شعرت بتأثيراته.

وأفاد مركز أبحاث علوم الأرض الألماني، بأن الزلزال بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر، وشعر به السكان في بيروت ودمشق والقاهرة، وسط متابعة حثيثة من الجهات المختصة لأي تطورات محتملة.

أعلن مركز أبحاث علوم الأرض الألماني أن زلزالاً بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر ضرب صباح اليوم الأربعاء جزيرة كريت اليونانية، مشيرًا إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 83 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

وبحسب المركز، ففي العاصمة اللبنانية بيروت، أبلغ السكان عن هزتين قصيرتين تسببتا بحالة من الهلع المؤقت، فيما سُجلت هزة خفيفة في القاهرة شعر بها سكان بعض الأحياء، بالإضافة إلى مناطق ساحلية شمال مصر مثل الإسكندرية ودمياط.

وأضاف: أما في العاصمة السورية دمشق، فقد أكد سكان للوكالة أنهم استيقظوا على وقع الهزة التي أحدثت حالة من القلق والذعر، دون ورود أنباء عن وقوع أضرار مادية أو بشرية حتى اللحظة.

وتراقب الهيئات الجيولوجية في المنطقة تطورات النشاط الزلزالي تحسبًا لأي ارتدادات محتملة.

هذا وتُعد جزيرة كريت من المناطق النشطة زلزاليًا في البحر الأبيض المتوسط، نظرًا لوقوعها على تقاطع الصفائح التكتونية بين الصفيحة الإفريقية والصفيحة الأوراسية، ما يجعلها عرضة لهزات أرضية متكررة.

وشهدت المنطقة في السنوات الأخيرة عدة زلازل متوسطة إلى قوية، بعضها خلّف أضرارًا مادية، فيما كان البعض الآخر محسوسًا في دول الجوار مثل لبنان، سوريا، ومصر، نتيجة لامتداد الموجات الزلزالية عبر الحوض الشرقي للمتوسط.

مصر.. “البحوث الفلكية” يصدر بيانين بشأن زلزال ضرب البحر المتوسط شعر به السكان

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر (مرصد حلوان)، أنه تم تسجيل هزة أرضية قوية في البحر المتوسط، بلغت قوتها 6.4 درجة على مقياس ريختر، فجر الأربعاء 14 مايو 2025، في تمام الساعة 01:51:15 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأوضح المعهد في بيان رسمي أن مركز الزلزال يقع على بعد 421 كيلومترا شمال مدينة مطروح، عند خط عرض 35.12 شمالًا وخط طول 27.0 شرقًا، وعلى عمق 76 كيلومترًا.

ووردت تقارير من مواطنين تفيد بشعورهم بالهزة في مصر وفلسطين وإسرائيل، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأكد المعهد في بيان لاحق صدر قرابة الساعة الثالثة فجراً، أنه لم يتم تسجيل أي توابع للزلزال حتى لحظة صدور البيان، مضيفًا أن أجهزة الشبكة القومية للزلازل التابعة له تواصل مراقبة الوضع بدقة.

ونشر المعهد عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” مجموعة من إرشادات السلامة التي يجب اتباعها أثناء حدوث الزلازل، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بها لضمان سلامتهم.

ويأتي هذا الزلزال بعد أن ضرب منطقة اليونان وكريت بقوة مماثلة، ما تسبب بشعور سكان عدة مناطق في شرق المتوسط بالهزة، في وقت لم ترد فيه أنباء عن أضرار جسيمة.