زلزال قوي يضرب شرقي روسيا وتسونامي يطال اليابان.. وفاة شخص وإصابة 7 آخرين

أعلن أمين عام مجلس وزراء اليابان، يوشيماسا هاياسي، أن شخصًا واحدًا لقي مصرعه وأُصيب سبعة آخرون نتيجة تداعيات الزلزال العنيف الذي ضرب صباح اليوم شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرقي روسيا، وأعقبه تسونامي امتد تأثيره إلى اليابان.

وأوضح هاياسي أن الضحية توفي في حادث سير أثناء محاولته الإجلاء من المناطق الساحلية في محافظة كوماموتو، بعد أن فقد السيطرة على مركبته في طريق جبلي. فيما أُصيب سبعة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة أثناء تنفيذ عمليات الإجلاء.

وبحسب بيانات فرق الإنقاذ، لم تُسجّل إصابات أو وفيات مباشرة نتيجة التسونامي، كما لم تُرصد أضرار مادية كبيرة حتى الآن.

وتواصل هيئة الأرصاد الجوية الوطنية اليابانية إصدار تحذيرات تسونامي على معظم الساحل المطل على المحيط الهادئ، بعد أن سجلت أمواجاً بارتفاعات تتراوح بين 20 سنتيمترًا و1.3 متر على سواحل المناطق الشرقية والشمالية من البلاد.

وأشارت السلطات إلى أن نحو مليوني شخص خضعوا لأوامر إجلاء احترازية، وناشدت المواطنين عدم العودة إلى منازلهم حتى صدور تعليمات رسمية برفع التحذيرات.

الزلزال، الذي بلغت قوته 8.8 درجات على مقياس ريختر، يُعد الأقوى في المنطقة منذ عام 1952. وقد أعلن حالة تأهب في كامتشاتكا الروسية، وتم إجلاء 2400 شخص إلى مناطق آمنة، فيما شعر سكان شمال جزر الكوريل بالهزة الأرضية وتبعاتها.

وقد أصدرت كل من اليابان والولايات المتحدة والفلبين تحذيرات من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ تحسبًا لأي تطورات إضافية.