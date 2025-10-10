زلزال مدمّر يضرب جنوب الفلبين.. تحذير عاجل من تسونامي

ضرب زلزال قوي بقوة 7.4 درجات قبالة جزيرة مينداناو جنوب الفلبين عند الساعة 09:43 بتوقيت الفلبين (1:43 ت غ)، على بعد نحو 20 كيلومترًا من بلدة ماناي، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وأصدرت السلطات الفلبينية تحذيرًا من احتمال حدوث تسونامي نتيجة الزلزال، مع توقع أضرار وهزّات ارتدادية. لكن مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ أعلن لاحقًا زوال التهديد بعد رصد أمواج صغيرة.

وحتى الآن، لم تُبلّغ تقارير عن خسائر بشرية أو أضرار مادية كبيرة.

يُذكر أن هذا الزلزال يأتي بعد 11 يومًا من زلزال آخر قوي ضرب جزيرة سيبو في وسط الفلبين، وأسفر عن 74 قتيلًا ونحو 72 ألف متضرر.