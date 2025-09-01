زلزال مدمر يضرب أفغانستان.. أكثر من 600 قتيل وآلاف المصابين

ضرب زلزال شديد بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، مساء الأحد، مناطق شرقي أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 622 شخصًا وإصابة نحو 500 آخرين، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال كان على عمق 8 كيلومترات، وعلى بعد 17 ميلاً من مدينة جلال آباد في مقاطعة ننجارهار، في الساعة 19:17 بتوقيت غرينتش، أي قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، كما سجلت المنطقة هزة ارتدادية بلغت قوتها 4.5 درجات بعد نحو 20 دقيقة من الزلزال الرئيسي.

وقالت وزارة الصحة الأفغانية، وفق تصريحات المتحدث باسمها شرفات زمان، إن الزلزال ضرب منطقة جبلية نائية، ما يجعل من الصعب الحصول على معلومات دقيقة حول الخسائر البشرية والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. وأضاف أن السلطات أطلقت عملية إنقاذ واسعة النطاق وجندت مئات الأشخاص لمساعدة الضحايا.

وأسفرت الحصيلة الأولية عن تدمير كامل لثلاث قرى في مقاطعة كونر، فيما تعرضت قرى أخرى لأضرار جسيمة، حيث انهارت المنازل الطينية بالكامل. تحاول فرق الإنقاذ الوصول إلى المناطق المتضررة، التي تعيقها التضاريس الجبلية والانهيارات الأرضية المحتملة.

وتتزايد المخاوف بسبب الطبيعة الجغرافية لأفغانستان، التي تقع فوق عدة صدوع تلتقي فيها الصفائح الهندية والأوراسية، ما يجعل البلاد معرضة بشكل خاص للزلازل.

ويأتي الزلزال في أفغانستان بعد أيام من تسجيل هزات أرضية في شمال باكستان، ما يعكس نشاطًا زلزاليًا ملحوظًا في المنطقة ويضع السلطات في كل من الدولتين أمام تحديات كبيرة في مواجهة الكوارث الطبيعية.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية (RTA) عن السلطات الصحية في البلاد أنها لا تزال تعمل على تأكيد الأعداد الرسمية للضحايا، مع بذل جهود للوصول إلى المناطق النائية الأكثر تضررًا.