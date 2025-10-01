زلزال مدمر يضرب الفلبين.. عشرات القتلى ومئات الجرحى

أعلنت السلطات الفلبينية أن الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد مساء الثلاثاء، أوقع ما لا يقل عن 69 قتيلا وأكثر من 147 جريحا، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة.

والزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجات على مقياس ريختر وقع قبالة سواحل جزيرة سيبو بعمق 10 كيلومترات، عند الساعة 21:59 بالتوقيت المحلي، وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

وبحسب مكتب الدفاع المدني، فإن معظم الضحايا لقوا مصرعهم نتيجة سقوط الحطام والانهيارات الأرضية، خصوصا في مدينة بوغو التي دفن فيها انهيار أرضي عشرات المنازل وأسفر عن مقتل 30 شخصا، إضافة إلى 22 قتيلا في بلدة سان ريميغيو. فرق الإنقاذ تحدثت عن وجود عالقين تحت الأنقاض، فيما تواصلت العمليات طوال الليل رغم الظلام وتوالي الهزات الارتدادية التي تجاوز عددها 600 هزة.

وأظهرت مقاطع مصورة انهيار برج أجراس كنيسة تاريخية في جزيرة بانتايان قرب سيبو، وسقوط حجارة من مبانٍ قديمة، فيما عاش السكان حالة من الذعر والهلع. وأكدت السلطات أن الكهرباء أعيدت بعد انقطاعها عن عدة مناطق، بينما أطلقت حكومة مقاطعة سيبو نداء لتطوع الأطباء والمسعفين لدعم جهود الإغاثة.

وفي تطور منفصل، سجل زلزال آخر بقوة 6.7 درجات صباح الثلاثاء في منطقة فيساياس الشرقية على عمق 11 كيلومترا، دون أن يسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية جسيمة، وأكد مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ أنه لا خطر من تسونامي.

هذا وتقع الفلبين على حزام النار في المحيط الهادئ، إحدى أكثر المناطق نشاطا زلزاليا وبركانيا في العالم، وتشهد آلاف الهزات سنويا، بعضها غير محسوس، فيما تظل الزلازل الكبرى مصدر قلق متكرر للسكان والبنية التحتية.