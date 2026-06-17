زلزال مدمّر يهز إندونيسيا.. قتلى وجرحى ودمار واسع

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب العشرات جراء زلزال قوي ضرب أجزاء من إندونيسيا صباح الثلاثاء، بحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس” عن السلطات المحلية.

وأفادت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء أن الزلزال وقع عند الساعة 11:27 صباحاً بالتوقيت المحلي، الموافق 04:27 بتوقيت غرينتش، وبلغت قوته 6.7 درجات على مقياس ريختر، ما جعله من الهزات الأرضية القوية التي أثارت حالة من القلق في مناطق واسعة من البلاد.

وأوضحت البيانات الرسمية أن مركز الزلزال تم تحديده على بعد 42 كيلومتراً جنوب شرق مدينة بالو، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، وهو عمق ضحل ساهم في زيادة قوة الاهتزازات التي شعر بها السكان في عدة مناطق من جزيرة سولاويسي وسط إندونيسيا.

ومع وقوع الزلزال، اهتزت مناطق واسعة بشكل واضح، ما أدى إلى حالة من الذعر بين السكان، وتسجيل أضرار مادية متفاوتة وإصابات في صفوف المدنيين، بينما سارعت فرق الإنقاذ والسلطات المحلية إلى المناطق المتضررة لبدء عمليات تقييم الخسائر وتقديم الدعم الإنساني العاجل للمتضررين.

وتواصل السلطات الإندونيسية عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة، وسط تحذيرات رسمية من احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا خلال الساعات المقبلة، مع استمرار عمليات الحصر الميداني للأضرار في القرى والمناطق المتأثرة بالهزة الأرضية، في وقت تعمل فيه الجهات المختصة على متابعة أي هزات ارتدادية محتملة وتأمين المناطق المتضررة.

هذا وتقع إندونيسيا ضمن منطقة “حزام النار” في المحيط الهادئ، وهي من أكثر المناطق نشاطاً زلزالياً وبركانياً في العالم، ما يجعلها عرضة متكررة للهزات الأرضية القوية، وغالباً ما تتسبب الزلازل الضحلة خصوصاً في أضرار أكبر بسبب قرب مركزها من سطح الأرض وكثافة التجمعات السكانية في عدد من الجزر.