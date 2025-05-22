زلزال يضرب جنوب شرق كاسوس وتحذيرات من تسونامي.. القاهرة تطمئن سكانها

أعلنت السلطات اليونانية، صباح الخميس، حالة تأهب في عدد من المناطق الساحلية، بعد وقوع زلزال بلغت قوته 6.0 درجات على مقياس ريختر جنوب شرق جزيرة كاسوس، وسط تحذيرات من احتمال حدوث موجات تسونامي.

وذكرت وزارة التغير المناخي والحماية المدنية في بيان عاجل، أن الزلزال وقع قبالة سواحل جزيرة كريت السياحية، داعية السكان والسياح إلى “الابتعاد فوراً عن المناطق الساحلية والتوجه إلى أماكن مرتفعة”، خاصة في محيط جزيرتي كاسوس وكريت، تحسباً لأمواج مدّية قد تكون خطيرة.

وفي منشور على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، قالت الوزارة: “زلزال بقوة 5.9 درجة (تم تعديله لاحقاً إلى 6.0) وقع على بعد 48 كيلومتراً جنوب شرق كاسوس. هناك خطر محتمل لتسونامي. ابتعدوا عن السواحل فوراً واتبعوا تعليمات السلطات المحلية.”

وشعر السكان في عدة جزر مجاورة بالهزة الأرضية التي أحدثت حالة من الهلع، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جسيمة، ولا تزال فرق الطوارئ في حالة تأهب قصوى تحسباً لهزات ارتدادية.

ويُذكر أن اليونان تقع عند تقاطع الصفائح التكتونية الأفريقية والأوراسية، وتُعد من أكثر الدول الأوروبية نشاطاً زلزالياً، ومع ذلك، فإن إصدار تحذير من تسونامي يُعتبر إجراءً استثنائياً، يُتخذ فقط في حال وجود خطر حقيقي بوقوع أمواج عاتية قد تهدد المناطق الساحلية.

وتتابع السلطات اليونانية تطورات الوضع بالتنسيق مع مراكز الرصد الجيولوجي، وسط دعوات للمواطنين بالالتزام الكامل بالتعليمات الرسمية وتجنّب الاقتراب من الشواطئ حتى صدور إشعار آخر.

An earthquake with a magnitude of 6.0 on the Richter Scale hit Greece at 08:49 IST: National Centre for Seismology pic.twitter.com/STGcS7cBnV — ANI (@ANI) May 22, 2025

6.1 Earthquake felt in Crete, Greece pic.twitter.com/hNpBaGLLQT — Disasters Daily (@DisastersAndI) May 22, 2025

محافظة القاهرة تطمئن المواطنين: الهزة الأرضية التي شعروا بها صباح اليوم دون أضرار أو خسائر

أصدرت محافظة القاهرة بيانًا طمأنت فيه المواطنين بعدم وجود أي تداعيات للهزة الأرضية التي شعر بها سكان العاصمة صباح الخميس. وأكدت المحافظة أن الهزة لم تسفر عن أي تأثير على المنشآت أو وقوع خسائر.

وأشار البيان إلى متابعة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة مع مديرية أمن القاهرة والحماية المدنية والأحياء، حيث تبين هدوء الحالة واستمرار عمليات الرصد والمتابعة.

وكان زلزال بقوة 6.1 درجات ضرب قبالة جزيرتي كريت وسانتوريني اليونانيتين، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وقد شعر به سكان في مناطق بعيدة مثل أثينا ومصر. وقع الزلزال على عمق 68 كيلومترًا وبمسافة 82 كيلومترًا شمال شرقي هيراكليون عاصمة جزيرة كريت.

وقال أثاناسيوس ياناس المدير العام للبحوث في معهد الجيوديناميكا في أثينا إن الهزة وقعت على عمق كبير ولا يوجد ما يدعو للقلق لدى السكان.

يذكر أن منطقة بحر إيجه واليونان تشهد نشاطًا زلزاليًا متكررًا بسبب وقوعها على صدوع جيولوجية نشطة، وكان آخر زلزال مدمر قد ضرب جزيرة ساموس في أكتوبر 2020 بقوة 7 درجات، مخلفًا قتلى ودمارًا في اليونان وتركيا.