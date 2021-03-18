زلزال يضرب قبالة الساحل الجزائري بقوة 6 درجات

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر قبال ساحل الجزائر، بحسب ما أفاد المرصد الأميركي للمسح الجيولوجي. وفقا لفرانس برس.

وأفاد التلفزيون الجزائري أن الهزة وقعت على بعد 28 كيلو مترا شمال شرق رأس كربون الواقع شمال مدينة بجاية، في الواحدة، صباح اليوم الخميس، بالتوقيت المحلي.

وأفاد مواطنون جزائريون بشعورهم بالزلزال وثلاث هزات متتالية أخرى، ما أتبعه سماع أصوات سيارات الإسعاف بكثرة.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لشروخ في بعض المنازل، كما نشر آخرون صورا لمواطنين خرجوا إلى الشوارع بكثرة مع قلق وترقب وخوف من العودة إلى المنازل مع الهزات المتتالية.