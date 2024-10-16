زلزال يضرب مناطق في سوريا وتركيا

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، “إن زلزالا بقوة 6.1 درجة ضرب مناطق شرقي تركيا، اليوم الأربعاء، شعر به سكان محافظات في سوريا المجاورة”.

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، “أن مركز الزلزال كان على عمق 9 كيلومترات تحت سطح الأرض”.

من جانبها، نقلت وكالة الأناضول الرسمية، عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن “زلزالا بقوة 5.9 درجات وقع عند الساعة 10:46 بالتوقيت المحلي”، لافتة إلى “أن مركزه بمنطقة كالي في ولاية ملاطية وسط البلاد”.

وقالت السلطات التركية إنه “حتى الآن، لا توجد خسائر في الأرواح أو الممتلكات بعد الزلزال”.

من جانبها، ذكرت وكالة “سانا” السورية، أن “سكان محافظات الحسكة ودير الزور وحلب شعروا بهزة أرضية”.

وكان زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب ملاطية في يناير الماضي.

هذا وتعتبر تركيا من بين أكثر الدول المعرضة للزلازل، حيث تقع في منطقة تشهد نشاطا زلزاليا هو من بين الأعلى في العالم، وذلك لأنها تتموضع على خط صدع عميق، وقضى أكثر من 17 ألفا في عام 1999 عندما ضرب زلزال قوته 7.6 درجة ازميت جنوب شرقي إسطنبول، وفي 2011، قتل زلزال ضرب مدينة فان بشرق البلاد أكثر من 500 شخص.