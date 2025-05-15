زلزال يهزّ تركيا ويثير الذعر.. وانفجارات وجرائم تقلب العالم على رأسه!

في عالم متقلب يعج بالأحداث المتسارعة من الزلازل والهزات الأرضية في تركيا، إلى مأساة حقيقية في مصر بملاحقة قضائية وأحداث أمنية، مروراً بكوارث صناعية وانفجارات تهدد حياة الآلاف في إسبانيا، وحوادث مأساوية على الطرقات، وصولاً إلى جرائم مأساوية تُبث مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي، يتابع العالم بقلق شديد سلسلة من الأزمات التي تجتاح مختلف بقاع الأرض، متسببة في خسائر بشرية ومادية جسيمة.

زلزال بقوة 5.2 يضرب قونيا التركية ويهز العاصمة أنقرة

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر مدينة قونيا وسط تركيا، في ساعة مبكرة من اليوم، وشعر به سكان العاصمة أنقرة بشكل واضح، وفق ما أعلنته إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD).

وبحسب المصدر، وقع الزلزال على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب أنقرة، وأدى إلى موجات ارتدادية وصلت إلى العاصمة، حيث شعر بها المواطنون داخل منازلهم، بما في ذلك وفد أوكراني كان متواجداً في المدينة.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية كبيرة، في حين تواصل الجهات المختصة مراقبة الوضع وتقييم تبعات الزلزال.

مصر.. حبس والدة “سفاح التجمع” 6 أشهر لامتناعها عن تسليم حفيدها رغم حكم الحضانة

قضت محكمة الإسكندرية بحبس والدة المتهم المعروف إعلامياً بـ”سفاح التجمع” لمدة 6 أشهر، بعد امتناعها عن تنفيذ قرار ضم حضانة الطفل لوالدته ورفضها تسليم حفيدها، رغم صدور حكم قضائي ملزم بذلك.

وكانت الجدة احتفظت بالطفل عقب سجن نجلها في القضية التي أثارت الرعب في مصر، ما دفع الأم الحاصلة على حكم الحضانة إلى اللجوء للقضاء لمطالبة بحقها، متهمة الجدة بالإخلال بالحكم وحرمانها من حقها القانوني.

وأكدت المحكمة أن امتناع الجدة عن تنفيذ الحكم يعد جريمة يعاقب عليها القانون، فقررت معاقبتها بالحبس مع النفاذ.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكما بإعدام “سفاح التجمع” شنقاً، بعد إدانته بقتل 3 سيدات وتصوير مقاطع فيديو خلال المعاشرة، بتأييد من رأي مفتي الجمهورية.

انفجار مدوٍ في مستودع نفايات بمخلفات حرب في الدقهلية بمصر يسفر عن 3 قتلى و3 جرحى

الدقهلية، مصر – 15 مايو 2025 – شهدت قرية أبو زاهر بمحافظة الدقهلية انفجاراً قوياً في أحد مستودعات الخردة (مخلفات الحديد)، أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، وفقاً لما أفادت به السلطات المحلية.

وذكرت محافظة الدقهلية في بيان رسمي أن الانفجار نجم على الأرجح عن جسم من مخلفات الحرب، كان موجوداً داخل المستودع بعد شرائه من أحد تجار الخردة في محافظة بورسعيد، وأُثير الانفجار نتيجة محاولة أحد العاملين فتح أو تفكيك الجسم دون معرفة طبيعته، ما أدى إلى الحادث المأساوي.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى مكان الحادث وسط حالة من الرعب والخوف بين سكان القرية، حيث وقع الحريق بعد الانفجار المدوي.

وأوضحت المحافظة أن المصابين الثلاثة يعانون من حروق بالغة، من بينها حالتا حروق من الدرجة الأولى بلغت نسبتها 90% و70%، ويخضعون حالياً للعلاج الطبي في مستشفيات المنطقة.

وتواصل الجهات الأمنية المختصة التحقيق في ملابسات الحادث، في حين دعت السلطات إلى توخي الحذر عند التعامل مع المواد غير المعروفة، خاصة في أماكن تجمع مخلفات الحرب.

حريق هائل يندلع في كورنيش المعادي بالقاهرة (فيديو)

شهد كورنيش المعادي بالقاهرة اندلاع حريق كبير في أشجار النخيل بمنطقة المنيل، حيث انتشرت النيران بشكل كثيف وأثار ذلك حالة من الذعر بين المواطنين الذين وثقوا الحادث عبر مقاطع فيديو تداولتها منصات التواصل الاجتماعي.

وتلقت الحماية المدنية بلاغ الحريق على الفور، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف التي نجحت بسرعة في السيطرة على الحريق وبدأت بعمليات التبريد لمنع تجدد النيران.

والسلطات مستمرة في التحقيق لمعرفة أسباب الحادث ومنع تكراره.

حريق في أشجار كبير جدا علي كورنيش المعادي #زلزالـ #حريقة🔥 #حريق #هزهـارضيه #عمرو_بيلا #فود_بلوجر #الامارات_العربية_المتحده🇦🇪 تم النشر بواسطة ‏عمرو بيلا – Amr Bella‏ في الأربعاء، ١٤ مايو ٢٠٢٥

نجاة متسلق صخور من سقوط مروع بجبال نورث كاسكيدز رغم فقدان 3 من رفاقه

نجا متسلق صخور من حادث سقوط مروع من ارتفاع يزيد على 120 متراً أثناء نزوله في ممر شديد الانحدار بجبال نورث كاسكيدز في ولاية واشنطن، في حادثة أودت بحياة ثلاثة من رفاقه.

ووفقاً للسلطات، تمكن المغامر، الذي لم يُكشف عن هويته، من تحرير نفسه من الحبال والخوذ والمعدات بعد الحادث، رغم إصابته بنزيف داخلي وإصابة في الرأس. واستطاع المشي في الظلام حتى وصل إلى سيارته وقادها إلى هاتف عمومي لطلب النجدة.

وقالت قائدة فريق البحث والإنقاذ في شرطة المقاطعة، كريستينا وودورث، إن سقوطاً بهذا الحجم الذي يؤدي إلى مقتل ثلاثة أشخاص يعد نادراً جداً، ولا تزال تفاصيل الحادث قيد التحقيق.

ويشار إلى أن المجموعة المؤلفة من أربعة متسلقين كانت تتسلق قمم “إيرلي وينترز سبايرز” الشهيرة، وهي وجهة معروفة لمحبي التسلق في سلسلة جبال نورث كاسكيدز، الواقعة شمال شرقي مدينة سياتل.

ونُقل المتسلق الناجي إلى مستشفى في سياتل لتلقي العلاج.

مؤثرة مكسيكية تُقتل برصاص مباشر على “تيك توك” أمام آلاف المتابعين

شهدت مدينة زابوبان بمكسيكو حادثة مأساوية بعدما أُطلقت النار على فاليريا ماركيز (23 عاماً) خلال بث مباشر على تطبيق “تيك توك”، ما أسفر عن مقتلها أمام آلاف المتابعين.

ووقع الحادث داخل صالون تجميل عندما دخل رجل مجهول وأطلق النار عليها بعد دقائق من بثها المباشر، حيث قالت في لحظة توتر: “إنهم قادمون”، قبل أن توجه لها أسئلة من صوت مجهول ثم تعرضت لإطلاق النار مباشرة.

وتجري السلطات تحقيقاً باعتبار الحادث جريمة قتل بسبب الجنس، وسط قلق متزايد من تصاعد العنف ضد النساء في المكسيك.

وماركيز كانت تحظى بشعبية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، ولديها حوالي 200 ألف متابع، وكانت تقدم محتوى متخصصاً في الجمال والمكياج.

مصرع أكثر من 20 شخصًا في حادث مروري مروع بوسط المكسيك

لقي 21 شخصًا على الأقل مصرعهم في حادث تصادم وقع يوم الأربعاء على الطريق بين مدينتي كواكنوبالان وأواخاكا في ولاية بويبلا بالمكسيك.

ووقع الحادث نتيجة اصطدام ثلاث مركبات، حيث توفي 18 شخصًا في موقع الحادث، فيما توفي 3 آخرون لاحقًا في المستشفى متأثرين بجروحهم، وتتلقى عدة حالات أخرى العلاج، فيما تعمل قوات الدفاع المدني والحرس الوطني وفرق الإسعاف من ولايتي بويبلا وأواخاكا على تأمين موقع الحادث.

ولم تُكشف الأسباب الدقيقة للحادث حتى الآن، والسلطات تواصل التحقيق.

انفجار في مستودع كيميائي بجنوب إسبانيا يتسبب في حريق ضخم وتهديد صحي لنحو 80 ألف شخص

اندلع حريق هائل إثر انفجار في مستودع للمواد الكيميائية بمنطقة “لا ريد” الصناعية قرب مدينة إشبيلية جنوب إسبانيا، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات للسكان للبقاء في منازلهم بسبب الأدخنة السامة المتصاعدة.

وأفادت التقارير بإصابة شخص واحد بحروق تم نقله للمستشفى، في حين استُدعيّت فرق إطفاء من سبع محطات في الإقليم للسيطرة على النيران، التي أظهرت سحابة دخان كثيفة يمكن رؤيتها من أكثر من 80 كيلومترًا.

وحذرت الحماية المدنية سكان بلدية ألكالا دي غوادايرا من مغادرة منازلهم، وطالبتهم بإغلاق النوافذ والأبواب وارتداء الكمامات، فيما أعلنت حكومة إقليم الأندلس حالة الطوارئ من المستوى الأول.

ويحتوي المستودع، الذي يعمل منذ 1985، على خزانات ضخمة للسوائل الكيميائية، والسبب الدقيق للحريق لا يزال قيد التحقيق، وسط جهود مكثفة لمنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

A chemical plant explosion near Seville Spain sent a massive smoke cloud into the air, prompting officials to advise about 80,000 nearby residents to stay inside, shut windows, or wear masks. #BREAKING #Spain pic.twitter.com/4MhAndiqXL — ZoomCenter (@ZoomCenter) May 14, 2025

💨Sale humo de las alcantarillas en el Polígono la Red de @aytoguadaira tras el gran incendio declarado en una planta química. #explosiones #columnadehumo #incendio

🔥El fuego no se extinguirá del todo hasta mañana debido a su magnitud. pic.twitter.com/yKnhNjFLB4 — COPE Andalucía (@COPEAndalucia) May 14, 2025

شرطة الجزائر تطارد “سامية”.. رجل ينتحل صفة امرأة ويمارس الشعوذة وسط العاصمة

أطلقت الشرطة الجزائرية نداءً عاجلاً للمواطنين للإبلاغ عن رجل ينتحل صفة امرأة تدعى “سامية”، يشتبه في تورطه بممارسة السحر والشعوذة والتنبؤ بالغيب مقابل مبالغ مالية.

وذكرت شرطة العاصمة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن المشتبه فيه يدعى “ب. ع. ق”، ويُعرف بلقب “سامية”، ويخدع ضحاياه بإيهامهم بامتلاكه قدرات خارقة.

ودعت الشرطة كل من تعامل مع “سامية” سواء بشكل مباشر أو عبر أي وسيلة تواصل، أو من يملك معلومات بشأن نشاطه، إلى التقدم للإدلاء بشهادته أو تقديم شكوى رسمية لدعم التحقيقات الجارية.

وأوضحت أن الشهادات والاستفسارات تُستقبل في مقر “فرقة مكافحة الجريمة الكبرى” التابعة للمقاطعة الأولى للشرطة القضائية في وسط العاصمة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن ومحاربة الجرائم المرتبطة بالاحتيال والشعوذة في البلاد.