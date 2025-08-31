زلزال يهزّ «نيفادا» الأمريكية بقوة 5.3 درجات.. سكان الولايات يراقبون الوضع

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بوقوع زلزال بقوة 5.3 درجة في ولاية نيفادا الأمريكية، مساء السبت.

وقالت الهيئة إن الهزة سجلت في الساعة 21:59 بتوقيت موسكو، على بعد 95 كيلومترا من مدينة إلكو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 21 ألف نسمة، وكان مركز الزلزال على عمق ستة كيلومترات.

وأشارت الهيئة إلى أنه حتى الآن، لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية ناجمة عن الهزة الأرضية، فيما تتابع السلطات المحلية الوضع عن كثب وتحث السكان على الالتزام بإجراءات السلامة الأساسية بعد الزلزال.

وتعد ولاية نيفادا من المناطق النشطة زلزالياً في الولايات المتحدة، حيث سبق وأن شهدت هزات أرضية قوية. ففي يوليو الماضي، ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة قبالة سواحل ولاية ألاسكا على بعد نحو 87 كيلومترا جنوب بلدة ساند بوينت الواقعة على جزيرة، وعلى عمق ضحل بلغ 20.1 كيلومتر، ما أدى إلى إصدار تحذير من تسونامي وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.