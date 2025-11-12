زلزال يهز قبرص.. ولبنان يرتجف على السواحل

ضرب زلزال قوي دولة قبرص، شعر به سكان لبنان كاهتزاز خفيف على سواحلهم، ما أثار القلق بين المواطنين والمختصين في المنطقة.

وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن الهزة الأرضية وقعت صباح يوم الأربعاء عند الساعة 11:31 بالتوقيت المحلي، على بعد نحو 20 كيلومترا شمال شرق مدينة بافوس، وبلغت قوتها 5.3 درجات على مقياس ريختر.

وأشار التقرير إلى أن الزلزال أحدث ارتدادات شعرت بها بعض المناطق الساحلية اللبنانية، دون تسجيل أي أضرار مادية أو بشرية حتى الآن، لكن السلطات المحلية في كل من قبرص ولبنان دعت السكان إلى توخي الحذر ومتابعة التعليمات الرسمية.

ويعد هذا الزلزال تذكيرا للمواطنين بأهمية الاستعداد لمواجهة الهزات الأرضية، خاصة في مناطق البحر المتوسط التي تشهد نشاطا زلزاليا متواصلا، حيث تنصح الجهات المختصة بترسيخ سلوكيات السلامة، مثل الابتعاد عن الأبنية المتهالكة والبقاء في مناطق مفتوحة عند حدوث الهزات.

كما أكد الخبراء أن الهزات الارتدادية قد تستمر لساعات أو أيام بعد الزلزال الرئيسي، لذا من المهم متابعة الأخبار والتحذيرات لتجنب أي مخاطر محتملة.