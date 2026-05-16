زليتن تتصدر.. 68 ألف شاب يشاركون بانتخابات «المجالس المحلية»

شهدت انتخابات المجالس المحلية للشباب إقبالًا متزايدًا من فئة الشباب، بعدما بلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين 68,034 ناخبًا في مختلف البلديات، في مؤشر يعكس تنامي الوعي بأهمية المشاركة في العمل المحلي وتعزيز حضور الشباب في صناعة القرار داخل مناطقهم.

وأظهرت الإحصائيات تسجيل أعلى عدد من الناخبين في بلدية زليتن بواقع 7,362 ناخبًا، تلتها بلدية بني وليد بـ5,082 ناخبًا، ثم مصراتة بـ4,672 ناخبًا، فيما سجلت ترهونة 4,447 ناخبًا، والزاوية الغرب 4,386 ناخبًا.

كما سجلت بلديات العجيلات 3,462 ناخبًا، وسيدي السائح 3,530 ناخبًا، وصرمان 3,328 ناخبًا، وعين زارة 2,957 ناخبًا، والزاوية المركز 2,925 ناخبًا.

وفي طرابلس، بلغ عدد المسجلين في بلدية طرابلس المركز 2,008 ناخبين، بينما سجلت بلدية أبوسليم 2,098 ناخبًا، وحي الأندلس 1,541 ناخبًا، وسوق الجمعة 1,226 ناخبًا، وتاجوراء 1,878 ناخبًا.

وسجلت بلديات الجميل 2,589 ناخبًا، والمنشية الجميل 2,121 ناخبًا، وصبراته 2,141 ناخبًا، ومسلاته 2,230 ناخبًا، والقره بوللي 1,549 ناخبًا، ورقدالين 1,283 ناخبًا، وجنزور 1,231 ناخبًا، وفق منصة حكومتنا.

كما أظهرت البيانات تسجيل 1,317 ناخبًا في باطن الجبل، و1,229 ناخبًا في سوق الخميس امسيحل، و1,154 ناخبًا في قصر بن غشير، و1,045 ناخبًا في اسبيعة، و829 ناخبًا في الحرابة، و651 ناخبًا في العواتة.

ويعكس هذا الإقبال المتزايد توسع اهتمام الشباب بالمشاركة في الشأن المحلي، في ظل توجهات تهدف إلى تعزيز دورهم في دعم التنمية المحلية وإتاحة مساحة أوسع لمشاركتهم في رسم السياسات والبرامج داخل البلديات.

وتأتي انتخابات المجالس المحلية للشباب ضمن مسارات تستهدف تمكين الشباب وإشراكهم بصورة أكبر في القضايا المجتمعية والتنموية، بما يعزز من حضورهم في العمل العام على المستوى المحلي.