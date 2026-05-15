«الحكم المحلي» تطلق حزمة مشاريع لدعم البلديات

شهدت وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، سلسلة اجتماعات وفعاليات في عدد من المدن، شملت ملفات التطوير المؤسسي وتمكين المرأة والصحة العامة والإصحاح البيئي، إضافة إلى التعاون الدولي في مجال إدارة الطوارئ والأزمات، وذلك في إطار تعزيز أداء البلديات ورفع كفاءتها التشغيلية.

ففي زليتن، بحث مدير مكتب التطوير المؤسسي بالوزارة مختار زايد، رفقة مدير إدارة الإيرادات المحلية علي حدود وفريق العمل، مع وكلاء عدد من البلديات بينها زليتن والمردوم وقصر الأخيار والقره بوللي ومسلاتة وتنيناي، سبل تعزيز ثقافة التميز المؤسسي وتطوير الأداء الإداري، وتعزيز مبدأ الإدارة المحلية.

وتناول الاجتماع عرض نتائج مؤشرات التطوير المؤسسي للبلديات المشاركة عن الربع الأول من عام 2026، مع الاتفاق على آلية موحدة لتبادل البيانات وتحليل المؤشرات بما يضمن دقة التقييم وفعالية المتابعة، إلى جانب مناقشة خطط الدعم الفني والبرامج التدريبية وتعزيز تبادل الخبرات بين البلديات.

وعلى هامش اللقاء، قام المشاركون بجولة في سوق الأسماك الجديد في زليتن، حيث أشاد الحاضرون بمواصفاته الفنية والصحية، واعتبروه نموذجًا يعكس نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية.

وفي الأصابعة، شاركت مديرة مكتب تمكين المرأة بوزارة الحكم المحلي مبروكة زريق في اجتماع موسع لإطلاق خطة تشكيل فرق التوعية لمشروع الصحة العامة للمرأة في بلديات الجبل الغربي، ضمن مرحلته الأولى.

وأكدت زريق خلال الاجتماع أهمية المشروع باعتباره ركيزة لتعزيز استقرار الأسرة والمجتمع، موضحة أن فرق التوعية ستكون حلقة وصل مباشرة مع النساء في مختلف المناطق، فيما ناقش الحضور آليات التنفيذ الميداني واختيار عناصر مؤهلة لتنفيذ حملات التوعية والندوات.

كما تم الاتفاق على إعداد جدول زمني لبدء العمل الميداني، على أن تكون تجربة الجبل الغربي نموذجًا يُعمم لاحقًا على باقي البلديات في المراحل القادمة من المشروع.

وفي جانب آخر، باشرت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي أعمال الكشف الصحي على الأضاحي، عبر فريق من الأطباء البيطريين، للتأكد من سلامتها قبل توزيعها على المواطنين ضمن مبادرة تستهدف الأسر المحتاجة في مختلف المناطق.

وأوضحت الإدارة أن الفرق البيطرية نفذت فحوصات ميدانية داخل الحظائر ومواقع التجميع، للتأكد من مطابقة الأضاحي للاشتراطات الصحية والبيطرية، وضمان سلامة اللحوم الموجهة للمستفيدين، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وفي طرابلس، عقد مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بالوزارة اجتماعًا مع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لبحث تعزيز التعاون في مجالات إدارة الطوارئ والأزمات.

وتناول الاجتماع مناقشة برامج تدريبية تستهدف رفع كفاءة موظفي الوزارة والبلديات في التعامل مع الحالات الطارئة، إضافة إلى تقديم مقترحات حول الاحتياجات التدريبية بما يتناسب مع الواقع المحلي.

واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على مواصلة التنسيق وتحويل المقترحات إلى خطط تنفيذية عملية تدعم قدرات البلديات في الاستجابة للأزمات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.