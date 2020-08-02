زليتن.. مكافحة التهريب والهجرة تلقي القبض على 55 مهاجراً غير شرعي

تمكنت وحدة مكافحة التهريب والهجرة زليتن، من القبض على 55 مهاجر غير شرعي

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن هذا الإجراء يأتي بناء على قرار وزير الداخلية المفوض بشأن تشكيل غرفة أمنية مشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وفي إطار تنفيذ الخطة الأمنية، الموضوعة من قِبل الإدارة العامة لأمن السواحل.

وبعد ورود معلومات لوحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري زليتن التابعة لمكتب العمليات البحرية بالإدارة العامة لأمن السواحل، مفادها وجود عدداً من المهاجرين غير الشرعيين متواجدين في أحد المخازن مستعدين لعملية هجرة عبر الساحل البحري بمدينة زليتن، وعليه تم مداهمة المكان، وضبط 55 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، منهم 4 نساء، و6 أشخاص دون السن 18 ، والقبض على شخص ليبي الجنسية متورط في التنسيق لعملية الهجرة ونقله لعدد جثتين لمهاجرين غير شرعيين وافاهم الأجل نتيجة سوء التغدية بمكان التخزين.

هذا وقد تم نقلهم لمقر الوحدة وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم بالتعاون مع مديرية أمن زليتن وجهاز الإسعاف والطوارئ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفتح محضر جمع استدلالات من قبل مركز شرطة الجمعة التابعة لمديرية أمن زليتن، وتسليم المتورطين لمركز الشرطة ليتم إحالتهم للنيابة العامة.

وتم تسليم المهاجرين غير الشرعيين لمركز إيواء الهجرة غير الشرعية زليتن التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية من حيث الاختصاص.