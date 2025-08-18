«زيلينسكي وترامب» يلتقيان في واشنطن مع قادة أوروبا لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البيت الأبيض سيشهد اليوم الاثنين، حدثًا استثنائيًا يتمثل في استضافة أكبر عدد من القادة الأوروبيين في وقت واحد، معتبرًا ذلك “شرفًا عظيمًا” للولايات المتحدة.

وقال ترامب في تصريحات نشرها عبر منصته “تروث سوشيال” مساء الأحد بالتوقيت المحلي: “لم يسبق أن استضاف البيت الأبيض هذا العدد الكبير من القادة الأوروبيين دفعة واحدة، ويشرفني أن أكون المضيف لهم”.

هذا ويجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العاصمة واشنطن، بحضور عدد من القادة الأوروبيين، لبحث خطوات إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد أيام من القمة الأميركية – الروسية في ألاسكا.

وسيشارك في الاجتماع كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، إضافة إلى أمين عام الناتو مارك روت. كما ذكرت مصادر أميركية أن نائب الرئيس جي دي فانس سيحضر اللقاء رغم خلافاته السابقة مع زيلينسكي.

وقبل الاجتماع، دعا زيلينسكي إلى تقديم ضمانات أمنية لبلاده مشابهة لما يوفره حلف شمال الأطلسي، فيما أوضح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف أن النقاشات جارية حول منح أوكرانيا دعماً أمنياً يعادل ضمانات الناتو ولكن خارج إطار الحلف.

وكان ترامب قد تراجع عن مطلبه السابق بوقف إطلاق النار كشرط مسبق لمحادثات السلام، بعد لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة الماضي، حيث أبدى استعداده لمناقشة اتفاق سلام يتماشى مع رؤية موسكو، رغم استمرار تباين المواقف بشأن الأراضي الأوكرانية.

وعشية الاجتماع، كتب ترامب على منصته “تروث سوشال”: “بإمكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي إنهاء الحرب مع روسيا على الفور تقريباً في حال أراد ذلك، أو يمكنه مواصلة القتال”، مضيفاً: “لا استعادة لشبه جزيرة القرم التي منحها أوباما قبل 12 عاماً من دون إطلاق رصاصة واحدة، ولا انضمام لأوكرانيا إلى الناتو”.

وفي المقابل، تواصل روسيا الإصرار على تخلي كييف عن أراضٍ تسيطر عليها قواتها، وهو ما يرفضه زيلينسكي رفضاً قاطعاً.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بوتين “لا يريد السلام بل يسعى إلى استسلام أوكرانيا”، مضيفاً أن الدول الأوروبية تريد “سلاماً دائماً يحترم القانون الدولي وسيادة الدول”.

توقعات اللقاء

ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن اجتماع زيلينسكي وترامب لن يسفر عن صفقة فورية لإنهاء النزاع، بل يعد جزءاً من سلسلة مفاوضات مستمرة.

وأوضحت الصحيفة أن ممثلي كييف والاتحاد الأوروبي سيبلغون ترامب رفضهم أي قيود على القوات المسلحة الأوكرانية أو على المساعدات الأوروبية، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى وأنظمة الدفاع الجوي.

في المقابل، أعطت تصريحات ترامب الأخيرة حول تقديم ضمانات أمنية لكييف بعض الأمل للاتحاد الأوروبي. كما ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن ترامب سيعقد اجتماعاً ثنائياً مع زيلينسكي قبل اللقاء الموسع مع القادة الأوروبيين لتنسيق المواقف.