«زلّاف ليبيا» تؤكد قرب بدء الأعمال التحضيرية بموقع مصفاة الجنوب

ناقشت الإدارات الفنية والمالية بالمؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، خلال اجتماع فني، “النشاط العام لشركة “زلّاف ليبيا” لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز لعام 2024، بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية وخطة الإنتاج لعام 2025″.

كما استعرضت شركة “زلّاف ليبيا”، “المستجدات المتعلقة بمشروع مصفاة الجنوب، مؤكدة البدء في إنجاز التصاميم التفصيلية وتصنيع المعدات للمرحلة الثانية والأخيرة، مع استمرار التحضيرات لبدء بعض الأعمال التحضيرية في الموقع خلال الأسابيع المقبلة”.

هذا وحضر الاجتماع مديرو إدارات التكرير والتوزيع، الصحة والسلامة والبيئة، هندسة الصيانة، المشاريع الصغرى، التفتيش والقياس بالمؤسسة، وعضوا مجلس إدارة الشركة، إلى جانب عدد من المختصين من كلا الجانبين، ومدير إدارة التصنيع بمركز بحوث النفط.

يُذكر أن مشروع مصفاة الجنوب الذي تنفذه الشركة يُعدّ أحد أهم مشاريع المؤسسة الاستراتيجية، ويهدف إلى تحقيق التنمية المكانية وحل أزمة الوقود في الجنوب من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني.