«زنبو» يطالب الجهات الرقابية بضبط المخالفين للنظم المالية للدولة

طالب مدير المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية رئيس اللجنة العلمية بالمركز د. طارق زنبو، من الجهات الرقابية بضبط المخالفين للنظم المالية للدولة وناهبي مرتبات الموظفين.

وأوضح د. زنبو أن الأدلة أصبحت قاطعة أمام الرأي العام وذلك بعد إطلاق منظومة “راتبك لحظي”، مشددا على أنها أدلة قاطعة لا شك فيها.

وأضاف في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “هل نرى تحرك تجاه هذه المصيبة؟”.

وأطلق مصرف ليبيا المركزي منظومة “راتبك لحظي”، لتحويل مرتبات موظفي القطاع العام مباشرة إلى حساباتهم البنكية بصورة آنية، في مسعى لتقليص الهدر المالي وتعزيز الشفافية.

وجاء إطلاق المنظومة في إطار سعي مصرف ليبيا المركزي لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، وهذه الخطوة تعتبر جزءاً من مجموعة إصلاحات تستهدف تحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين، بما يواكب التطورات العالمية في مجال المدفوعات الإلكترونية.

وقبل إطلاق المنظومة، كانت المرتبات تُصرف عبر إجراءات ورقية أو تحويلات يدوية، وهو ما كان يؤدي إلى تأخيرات وصرف مرتبات لأشخاص متوفين أو موظفين وهميين، إضافة إلى صعوبة المراجعة الفورية.

وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى أن المشروع يُعد خطوة أولى نحو إصلاحات إضافية في مجال الإنفاق العام والمالية العامة.

