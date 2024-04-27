«زوابع» قوية تضرب ولايات أمريكية تدمّر عشرات المباني (فيديو)

أعلنت الأرصاد الجوية الأمريكية وقوع عشرات الزوابع القوية، ضربت العديد من الولايات متسببة بأضرار كبيرة وإصابة عدة أشخاص.

وذكرت الأرصاد، أن أكثر من 70 زوبعة ضربت محيط مدينة أوماها في ولاية نبراسكا وقرب ولاية أيوا، كما ضربت زوبعة مستودعا صناعيا قرب مدينة لينكولن، وتم إجلاء نحو 70 شخصا كانوا داخل المبنى عند انهياره لكن 3 منهم أصيبوا بجروح، وفق ما ذكرت سلطات منطقة لانكاستر.

وأظهرت مقاطع فيديو تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، زوابع هائلة سوداء تعبر السماء جارفة على طريقها التربة والغبار، تسببت بتدمير عشرات المباني واقتلاع خطوط كهربائية وانحراف قطارات عن سككها.

وكانت الأرصاد الجوية الأمريكية، أصدرت تحذيرات في عدد من ولايات وسط الولايات المتحدة، وهي تتوقع أن تستمر هذه الظاهرة السبت في منطقة الحقول الزراعية الشاسعة هذه وصولا إلى ولاية تكساس.

هذا وتعتبر الزوابع، ظاهرة مناخية يصعب توقّع حدوثها، وهي شائعة في الولايات المتحدة.