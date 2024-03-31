زواج التوأم آبي و بريتني هنسل يحصل على تفاعل كبير في أمريكا

تناولت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات لزواج التوأم الملتصق “آبي وبريتني هنسل”، من ضابط أمريكي سابق يدعى جوش بولينغ.

وتعد آبي وبريتاني من أشهر التوائم في العالم، ولكل منهما رأس وقلب منفصل لكن جسديهما ملتصقان وتتشاركان في الساقين والذراعين، وتم الزواج منذ عام 2021 وبقي سراً حتى الآن.

وانتشرت صور الزفاف مظهرة “العروسين” بثوب واحد وهنّ تراقصن العريس الذي كان يعمل كممرض وضابط سابق في الجيش الأمريكي.

وتتشارك التوأم السيامي منذ ولادتهنّ جسداً واحداً ولكن لكل منهنّ رأس وقلب منفصل، وتعيش الشقيقتان حياة شبه طبيعية إذ تقودان السيارة وتقومان بالسباحة كما تعملان كمدرستين للرياضيات في إحدى المدارس الابتدائية بولاية مينيسوتا الأمريكية.

وظهرتا في عدة برامج تلفزيونية أهمها مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري في العام 1996، إضافة إلى ظهورهن على غلاف العديد من المجلات منها مجلة “لايف”.

وتعود شهرة التوأمين إلى قدرتهما المذهلة على التنسيق أثناء العزف على البيانو وممارسة الرياضة، حيث أن لكل منهما سيطرة على جانب واحد من الجسم، حيث تتحكم آبي في الجانب الأيمن وبريتني في الجانب الأيسر.