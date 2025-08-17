زواج مؤجل ووثيقة انفصال جاهزة.. تفاصيل مثيرة عن علاقة كريستيانو وجورجينا

في خطوة غير معتادة، كشفت تقارير إعلامية عن وجود اتفاق انفصال مسبق بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، وخطيبته جورجينا رودريغيز، وذلك قبل إعلان خطوبتهما الرسمي، ما أثار تفاعلاً واسعاً في الأوساط الرياضية والإعلامية.

ورغم أن العلاقة بين رونالدو وجورجينا تمتد لنحو 10 أعوام، أنجبا خلالها ثلاثة أطفال، وشكّلا خلالها أسرة تحت أضواء الشهرة العالمية، فإن وثيقة تم توقيعها بين الطرفين عقب ولادة طفلتهما الأولى “ألانا مارتينا”، تضمنت بنوداً دقيقة لتنظيم ما يحصل عليه كل طرف في حال حدوث انفصال مستقبلي.

ووفقاً لما نقلته مجلة “TV GUIA” البرتغالية، تنص الوثيقة على تخصيص معاش شهري دائم لجورجينا يتجاوز 114 ألف دولار، إضافة إلى منحها ملكية قصر فاخر يقع في حي لافينكا بالعاصمة الإسبانية مدريد، وتقدّر قيمته بأكثر من 5.6 مليون دولار.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الثروة الضخمة التي يمتلكها كريستيانو رونالدو، والتي تقدّر بنحو 671 مليون دولار، إلى جانب دخله السنوي البالغ نحو 230 مليون دولار من عقده مع نادي النصر السعودي، ما يجعله الرياضي الأعلى أجراً في العالم، فضلاً عن عائدات الإعلانات والرعاية.

ويبدو أن الاتفاق جاء لضمان الاستقرار المالي لجورجينا وأطفالها، وتوفير حياة كريمة لهم في حال حدوث أي تغييرات في العلاقة بين الطرفين.

