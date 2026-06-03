زوارة تفرض «حظر تجوال ليلي» على الأجانب

أعلنت بلدية زوارة الكبرى، عبر لجنة حصر وتنظيم أوضاع الأجانب، عن مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية المؤقتة داخل نطاق البلدية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلامة العامة وحماية المقيمين والزائرين.

وتضمن الإعلان تحديد فترة زمنية يُمنع خلالها تنقل الأجانب داخل المدينة يوميًا، تبدأ من الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحًا، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور القرار وحتى إشعار آخر.

وأوضحت اللجنة أن هذا الإجراء يأتي ضمن تدابير وقائية وتنظيمية تهدف إلى ضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع، وتفادي أي مخاطر محتملة خلال ساعات الليل، مؤكدة أن القرار لا يستهدف أي فئة بعينها بل يندرج ضمن المصلحة العامة.

ودعت اللجنة جميع الأجانب المقيمين والزائرين إلى الالتزام بحمل المستندات الثبوتية والإقامة أو العمل عند الطلب، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، مع التأكيد على أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية.

كما ناشدت أصحاب الشركات والمصانع والورش والمحال التجارية بضرورة إبلاغ العاملين الأجانب بمضمون الإعلان وتنظيم أوقات عملهم بما يتماشى مع الإجراءات المحددة.

وأكدت اللجنة أن هذه التدابير مؤقتة واحترازية، مشددة على أن الالتزام بها يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المدينة.