زوارق إسرائيلية تنتهك المياه الإقليمية اللبنانية

جددت الزوارق الحربية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكها لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية، من خلال الدوريات التي تنفذها داخل المياه الإقليمية، منتهكة قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأفاد بيان صادر عن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، بتسجيل 3 انتهاكات بحرية صهيونية للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالي 240 مترًا، وأقدم العناصر الصهيونية على إطلاق صفارات الإنذار وتوجيه كاشف ضوئي وإلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.

وأشار الجيش اللبناني إلى أنه يتابع موضوع الانتهاكات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.