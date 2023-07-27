زوال صفة «شكشك» كرئيس لديوان المحاسبة

أخطرت محكمة شمال طرابلس، خالد شكشك بصدور أحكام ضده تنص على زوال صفته كرئيس لديوان المحاسبة.

كما أخطرت المحكمة، مجلس النوّاب والنائب العام وهيئة الرقابة الإدارية وأجهزة الردع ودعم الاستقرار وإنفاذ القانون بانعدام صفة شكشك كرئيس لديوان المحاسبة.

وأوضحت محكمة شمال طرابلس في إخطارها، أن شكشك تم تعيينه سنة 2013 والقانون نص على أن ولايته 3 سنوات تجدد مرة واحدة وقد انتهت الولاية ولم يُجدد وصدر بحقه قرار إقالة.

ونبهت المحكمة شكشك بضرورة الامتثال للأحكام الصادرة بشأن زوال صفته وإلا فإنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.