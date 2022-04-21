زوبية: «الحداد» خانه التعبير في قوله كنا نقود القارات

علق مدير إدارة الإعلام الخارجي السابق م. جمال زوبية، على كلمة رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد في اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس الذي عقد البارحة، بقوله إنها كانت رائعة، ولكن خانه التعبير في قوله “كنا نقود في قارات”.

وأضاف زوبية: “ربما قصد حكم القذافي الذي كان يهدر الأموال ويشتري ذمم الرؤساء لمصلحته الشخصية وليس لمصلحة ليبيا والليبيين، عشرات الملايين لدعم ساركوزي وأول فرصة طعنه، الدول الإفريقية بعثرنا فيها مليارات للحروب والدمار والانقلابات والانقسامات ولم نبني بنية تحتية، ولا استفادت الشعوب منها، استثمارات عبثية كلف عليها من دمرها وخربها وليست فيها استثمار ناجح ودفع المليارات للأمريكان والبريطانيين في لوكربي وطعنوه في أول فرصة”.

وتابع: “ما كان يفهم أن يبني شعب متعلم وراقي، جرّب فيه كل نظرياته العبثية وأفسد أخلاقه ووطنيته ودمّر بنيته التحتية، وكما قال له بورقيبة علّم شعبك، وينقلب عليك شعب متعلم أفضل من شعب غير متعلم وواعي، وجعل نهايته لا تتمناها لكافر”.