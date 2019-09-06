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زوبية: انتفاء رائحة «فبراير» عن الوفد المُشارك في اجتماعات الأمم المتحدة

عين ليبيا | آخر تحديث: 6 سبتمبر 2019 - 22:42
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علق مدير عام الإعلام الخارجي الأسبق جمال زوبية، على الوفد الذي سيُشارك في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مدينة نيويورك الأمريكية، الشهر الجاري، باسم ليبيا برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وقال زوبية إنه لا يوجد من بين أعضاء الوفد من عليه رائحة فبراير، حسب وصفه.

وأضاف:

وبعدها أهل فبراير يشتكوا من المجتمع الدولي الذي يهملهم لأن العالم لا يرى في الواجهة غير (دوا….) القذافي و(دوا…) حفتر.

وتابع:

أربعة حماية للسراج مِن من حيحموه في أمريكا وهل كانوا في حمايته وهو يتسوق في لندن!.

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فتحي

زوبية احمق كالعادة

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19 ساعة مضت
ناصر التاجوري

الرجل يريد أن يكون ضمن الوفد ليحقق حلمه بجولة في امريكيا قبل أن يدخل المرحلة النهائية من خريف العمر ويقبع في بيته منتظرا لأجله..

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11 ثانية مضت