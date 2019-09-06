زوبية: انتفاء رائحة «فبراير» عن الوفد المُشارك في اجتماعات الأمم المتحدة

علق مدير عام الإعلام الخارجي الأسبق جمال زوبية، على الوفد الذي سيُشارك في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مدينة نيويورك الأمريكية، الشهر الجاري، باسم ليبيا برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وقال زوبية إنه لا يوجد من بين أعضاء الوفد من عليه رائحة فبراير، حسب وصفه.

وأضاف:

وبعدها أهل فبراير يشتكوا من المجتمع الدولي الذي يهملهم لأن العالم لا يرى في الواجهة غير (دوا….) القذافي و(دوا…) حفتر.

وتابع: