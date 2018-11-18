ليبيا

«زوبية» ينتقد ازدواجية المعايير للعقوبات الأممية على «بادي»

عين ليبيا | آخر تحديث: 18 نوفمبر 2018 - 17:41
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جمال زوبية - صلاح بادي
“زوبية” يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى “سلامة”

وجه مدير إدارة الاعلام الخارجي الأسبق “جمال زوبية” رسالة إلى المبعوث الأممي “غسان سلامة” بشأن وضع العقيد طيار “صلاح بادي” على قائمة العقوبات.

وجاء في نص الرسالة:

“سيسجل التاريخ لك ولحفتر بأنكما “عبـ..” لمحمد بن زايد”.

وأضاف زوبية، في رسالته:

“إن حفتر الذي يعلن ليلاً نهاراً بأنه ضد السراج وسبب لخراب الكثير من المدن الليبية، لم تنتقده على ما قام به من جرائم، لكنك سعيت لمعاقبة (العقيد طيار) صلاح بادي لأنه رفض أن يخضع لك. لماذا لازدواجية في المعايير؟”

يُذكر أن مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على “صلاح بادي” تتمثل بمنعه من السفر وتجميد أرصدته.

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فتحى هويجي

يجب على كل الليبيين أن لا يستمعوا لهذا الشخص التافه ( غسان سلامة الارهابى ) .

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1 ساعة مضت