زوجة الأسد تُعلن انتصارها على السرطان بشكل كامل

كشفت أسماء الأسد عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد انتصارها التام على مرض السرطان.

حيث بدأت أسماء الأسد حواراً تلفزيزنياً بعبارة:

“أنا انتصرت على السرطان بالكامل”.

هذا وظهرت الأسد لأول مرة منذ الإعلان عن إصابتها بالسرطان قبل نحو عام، دون المنديل الذي اعتادت الظهور به، أثناء رحلتها مع العلاج.

وضمن الحوار الذي حمل عنوان “رحلة من العمر” تحدثت الأسد عن رحلتها مع العلاج منذ أن عرفت بالإصابة، ومواقف العائلة من ذلك.

وحول الأسباب التي دفعتها للإعلان عن المرض، قالت الأسد أن ثمة سببين الأول أن السوريين تشاركوا الكثير خلال الأحداث، ومن الطبيعي أن يتم تشارك خبر المرض، والثاني هو محاولة تقديم نموذج إيجابي بالتعامل مع السرطان الذي ينظر إليه بخوف أو خجل.

يذكر أن الرئاسة السورية كانت قد أعلنت عن إصابة أسماء بالسرطان في شهر أغسطس من العام الماضي.