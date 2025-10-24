زوجة «مروان البرغوثي» توجه رسالة للرئيس الأمريكي!

وجهت فدوى البرغوثي، زوجة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، طالبت فيها بالتدخل لإطلاق سراح زوجها.

وفي بيان لمجلة “تايم”، قالت فدوى البرغوثي: “سيدي الرئيس، هناك شريك حقيقي ينتظرك، شخص يمكنه المساعدة في تحقيق الحلم المشترك بالسلام العادل والدائم في المنطقة. من أجل حرية الشعب الفلسطيني وسلام الأجيال القادمة، ساعد في إطلاق سراح مروان البرغوثي”.

وجاءت هذه الرسالة بعد تصريحات ترامب، الذي ألمح في مقابلة مع المجلة إلى إمكانية دعم الإفراج عن البرغوثي، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

يذكر أن البرغوثي (66 عامًا) معتقل في السجون الإسرائيلية منذ عام 2002، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد خمس مرات عام 2004، لدوره في هجمات خلال الانتفاضة الثانية، وهو يُعد من الشخصيات الفلسطينية البارزة التي شاركت سابقًا في عملية السلام بأوسلو، ويظل اسمه يحظى بتأييد واسع داخل الشارع الفلسطيني.

كما سبق أن حاولت حماس إدراجه ضمن مفاوضات تبادل الأسرى مع إسرائيل، إلا أن الأخيرة رفضت ذلك. يأتي ذلك في وقت يواجه فيه ترامب مهمة معقدة تتعلق بوضع إطار لحكم غزة بعد الحرب.