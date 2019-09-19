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«زوكربيرغ» يتوجه إلى أمريكا لتنظيم الإنترنت!

عين ليبيا | آخر تحديث: 19 سبتمبر 2019 - 12:29
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تأتي الزيارة مع تقصي هيئات مكافحة الاحتكار الأميركية في سلوك محتمل لفيسبوك يتعارض مع مبدأ المنافسة. [إنترنت]
أكد موقع فيسبوك أن رئيسه التنفيذي مارك زوكربيرغ سيتوجه إلى واشنطن اليوم الخميس لإجراء محادثات خاصة مع صانعي السياسة هناك، في الوقت الذي تتعامل فيه الشبكة الاجتماعية الرائدة مع عدد لا يحصى من القضايا التنظيمية والقانونية.

حيث تأتي زيارة زوكربيرغ بعد خمسة أشهر من مثوله أمام الكونغرس في جلسة استماع عاصفة، وتم استجوابه بشأن حماية البيانات واختراق الخصوصية.

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من جهته قال متحدث باسم فيسبوك، الأربعاء:

“يتوجه مارك إلى واشنطن للاجتماع مع صانعي السياسة ومناقشة تنظيم الإنترنت في المستقبل، لكن لا توجد مناسبات عامة مقررة”.

هذا وتأتي الزيارة مع تقصي هيئات مكافحة الاحتكار الأميركية في سلوك محتمل لفيسبوك يتعارض مع مبدأ المنافسة، وأيضاً مع مناقشة المشرّعين الأميركيين لتشريعات تتعلق بالخصوصية.

 

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