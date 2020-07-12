أفاد آمر غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لحكومة الوفاق العميد إبراهيم أحمد بيت المال، بزيادة الدعم الفني لمحاور عملية “دروب النصر” التي أطلقتها الغرفة في وقت سابق لتحرير مناطق سرت والجفرة من عناصر حفتر.

ونقل المركز الإعلامي بالغرفة عن العميد بيت المال قوله، إن هذا الإجراء يأتي بناءً على الاجتماع الاستثنائي مع آمري محاور عملية “دروب النصر” يوم الأمس، للوقوف على المستجدات الميدانية بالمنطقة الواقعة ما بين سرت والجفرة، وما رصدوه من تحشيدات وتحركات مكثفة لعناصر حفتر.

وأضاف يقول: “تواصلنا مباشرة مع القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج، واقترحنا عليه عقد اجتماع عاجل برئاسته، إضافة إلى آمري المناطق العسكرية الثلاث، وذلك لمناقشة المستجدات المذكورة وما تقتضيه ضرورة المرحلة من تعامل”.

وأشار إلى أنه نتج عن هذا الاجتماع الاتفاق على زيادة الدعم الفني لمحاور عملية “دروب النصر”، كذلك تحسين المنظومة الدفاعية بشكل أكبر وأوسع، إضافة إلى جملة من الأمور، ستحمل في طياتها بشائر النصر والانتصارات عما قريب، وفق قوله.



هذا وعقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اجتماعاً اليوم الأحد، في العاصمة طرابلس، بآمري المناطق العسكرية، الغربية اللواء أسامة جويلي، وطرابلس اللواء عبد الباسط مروان، والوسطى اللواء محمد الحداد، وآمر غرفة عمليات سرت الجفرة العميد إبراهيم بيت المال.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن الاجتماع بحث الوضع العسكري في البلاد بشكل عام، وجاهزية القوات بمختلف المناطق وسير العمليات بمنطقة سرت الجفرة، إضافة لمراجعة إجراءات تأمين المناطق المحررة. كما ناقش الاجتماع تنظيم المؤسسة العسكرية وآليات تنفيذ برنامج دمج واستيعاب التشكيلات العسكرية المساندة، وبرامج تطوير القدرات العسكرية الدفاعية للجيش الليبي في إطار برامج الشراكة مع عدد من الدول الصديقة.