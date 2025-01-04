«زيادة الوزن» تهدد بأمراض خطيرة.. فكيف نتجنبها؟

لا شك ان التحولات في نمط الحياة مع تقدمنا ​​في العمر والتغيرات البيولوجية المرتبطة بالعمر تجعلنا نكتسب الوزن، ولتجنب ذلك، قدمت دراسة جديدة، “مجموعة من النصائح والخطوات التي يمكن اتباعها لتجنب السمنة”.

وفيما يلي 7 خطوات عملية لمنع زيادة الوزن:

1. تناول الوجبات الكبيرة في بداية اليوم:

احرص على تناول معظم طعامك في وقت مبكر من اليوم وتقليص حجم وجباتك لضمان أن يكون العشاء هو أصغر وجبة تتناولها، لذا فإن التركيز على وجبة الإفطار بدلاً من العشاء مفيد أيضًا لإدارة الوزن.

2. استخدم عيدان تناول الطعام أو ملعقة صغيرة أو شوكة: استخدم أدوات مختلفة تشجع على تناول الطعام ببطء، حيث يمنح هذا دماغك الوقت للتعرف على الإشارات الصادرة من معدتك والتي تخبرك بأنك ممتلئ والتكيف معها.

3. تناول الخضار والفواكه: املأ طبقك بالخضروات والفواكه أولاً لدعم تناول نظام غذائي غني بالألياف والعناصر الغذائية التي ستجعلك تشعر بالشبع والراحة، ويجب أن تكون الوجبات متوازنة أيضًا وأن تتضمن مصدرًا للبروتين والكربوهيدرات الكاملة والدهون الصحية لتلبية احتياجاتنا الغذائية، مثل البيض على الخبز المحمص المصنوع من الحبوب مع الأفوكادو.

4. تناول الأطعمة الطبيعة: كالخضراوات الطازجة والفواكه والعسل والمكسرات والبذور، مما يساعدك على تجنب السعرات الحرارية غير الضرورية والسكر والملح والدهون غير الصحية.

5. الحركة: مثل صعود السلالم بدلاً من المصعد، وتأكد من تضمين التنوع في نظامك اليومي، لأن القيام بنفس الأنشطة كل يوم غالبًا ما يؤدي إلى الملل والتجنب.

6. أعط النوم الأولوية: حدد لنفسك هدفًا بالحصول على ما لا يقل عن سبع ساعات من النوم المتواصل كل ليلة، وساعد نفسك على تحقيق ذلك من خلال تجنب الشاشات لمدة ساعة أو ساعتين قبل النوم.

7. زن نفسك بانتظام: إن اكتساب عادة وزن نفسك أسبوعيًا، هي طريقة مضمونة للمساعدة في تجنب زيادة الوزن.

هذا وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة “ساينس أليرت” العلمية، فإن “زيادة الوزن تؤدي إلى السمنة ومشاكل صحية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتات الدماغية، ومرض السكري من النوع الثاني، وهشاشة العظام، والعديد من أنواع السرطان (بما في ذلك سرطان الثدي والقولون والمستقيم والمريء والكلى والمرارة والرحم والبنكرياس والكبد)”.

ووفق الدراسة، “يمكن أن تؤدي ساعات العمل الأطول والالتزامات العائلية إلى أن نصبح أكثر خمولاً ونحصل على وقت أقل لممارسة الرياضة، مما يعني أننا نحرق سعرات حرارية أقل”.

وبحسب الدراسة، “فإن الأطعمة الجاهزة والسريعة، محملة بالسكريات المخفية والأملاح والدهون غير الصحية، ويمكن أن يؤدي الوضع المالي الجيد في وقت لاحق من الحياة أيضًا إلى تناول المزيد من الطعام بالخارج، وهو ما يرتبط بإجمالي استهلاك أعلى للطاقة، كما أن الحياة المزدحمة واستخدام الشاشات، يجعلنا لا نحصل على قسط كافٍ من النوم، وهذا يزعج توازن الطاقة في أجسامنا، ويزيد من شعورنا بالجوع، ويثير الرغبة الشديدة ويقلل من طاقتنا”.