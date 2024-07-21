زيادة حالات «جدري القرود» في الكونغو الديمقراطية

ذكرت قناة «تي اف 1» الفرنسية ، أن حالات الاصابة بمرض «جدري القرود» ارتفعت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقًا لتقرير تم عرضه على مجلس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية.



وأضافت القناة أن المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا أوضح أن وزير الصحة العامة عرض على مجلس الوزراء الوضع الوبائي المتعلق ببعض الأمراض، لا سيما جدري القرود.



وقال باتريك مويايا، إن العدد التراكمي للحالات حتى الآن هو 11166 حالة مشتبه باصابتها، بما في ذلك 450 حالة وفاة، مضيفا أن مقاطعة إكواتور (غرب) كانت الأكثر تضررا.