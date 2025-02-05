«زيادة عدد المنح والمقاعد الدراسية» مع الجامعات الهندية

على هامش فعاليات المؤتمر العلمي الأول للجامعات العربية والهندية، التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية يوسف جميل، سفير جامعة الدول العربية لدى بعثة نيودلهي، بحضور القائم بالأعمال بالسفارة الليبية بالهند.

وتناول اللقاء “مناقشة قضايا واستراتيجيات ربط الجامعات العربية ببعضها وتعزيز التعاون الأكاديمي، كما تم التركيز على آليات تبادل الأساتذة والطلاب بين الجامعات، وتفعيل برامج الإشراف المشترك”.

وناقش الطرفان “سبل زيادة عدد المنح والمقاعد الدراسية بين الجامعات لتعزيز التكامل الأكاديمي العربي- الهندي”.

في السياق، وعلى هامش المؤتمر الأول لرؤساء الجامعات العربية والهندية المنعقد بمدينة نيودلهي بالهند، وبرعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمران القيب، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الملحقية الأكاديمية ممثلة بالاستاذ محمود جويلي الملحق الاكاديمي نيودلهي وجامعة انتقرل ممثلة بـ”سيد عدنان اختر”، وبحضور عصام ابوخضير رئيس جامعة الزاوية ومحمد الدنفور رئيس جامعة مصراتة.

وتم الاتفاق على التعاون المشترك بين الملحقية والجامعة وتبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس واجراء البحوث العلمية المشتركة والإشراف المشترك على بحوث الماجستير والدكتوراه، كما قدمت الجامعة وعلى شرف معالي وزير التعليم عدد من الكراسي للطلبة الليبيين.

وأمس، وصل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور “عمران القيب”، رفقة رئيس جامعة الزاوية ورئيس جامعة مصراتة، إلى العاصمة الهندية نيودلهي، حيث كان في استقبالهم وكيل وزارة الشؤون الخارجية لقسم غرب آسيا وشمال إفريقيا، والقائم بالأعمال بالسفارة الليبية، والسيد الملحق الأكاديمي بالسفارة وعدد من أعضاء السفارة.

وشهد اللقاء “محادثات مثمرة بين معالي الوزير والسيد الوكيل تناولت تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في مجال التعليم العالي. وأشاد معالي الوزير بالدور الهام الذي لعبه الأساتذة الهنود في دعم الجامعات الليبية وتطوير منظومتها الأكاديمية”.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الخارجية الهندي على “أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى تخصيص 30 مقعدًا تدريبيًا للأخوة الليبيين في إطار برامج التعاون الفني”.

وتطرق الاجتماع إلى تحديد أجندة زيارات الجامعات ومذكرات التفاهم فيما بينها، كما تطرق إلى عدد من القضايا المهمة، أبرزها: رفع الحظر عن العمالة الهندية في ليبيا، بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس الجامعي، إعادة فتح السفارة الهندية في طرابلس خلال الشهر المقبل لتعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل التعاون الأكاديمي والدبلوماسي”.

وتأتي هذه الزيارة “قبيل انعقاد المؤتمر الأول لرؤساء الجامعات العربية والهندية الذي سيحضره عدد من السادة الوزراء يوم غد، والذي يُتوقع أن يشكل منصة لتعزيز الشراكات الأكاديمية بين الجامعات في الدول العربية والهند”.

زيارة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى نيودلهي لتعزيز التعاون الأكاديمي بين ليبيا والهند. الثلاثاء… تم النشر بواسطة ‏وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية‏ في الثلاثاء، ٤ فبراير ٢٠٢٥