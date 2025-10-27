زيادة عدد رحلات الخطوط الجوية التركية للمطارات الليبية

أفاد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، بأن وزارة المواصلات ومصلحة الطيران المدني تواصلتا مع مصلحة الطيران المدني التركية بشأن زيادة عدد رحلات الخطوط الجوية التركية إلى المطارات الليبية.

وأوضح الشهوبي لمنصة حكومتنا، أن شركة الخطوط التركية أكدت تسيير رحلة يومية إلى مطار مصراتة ابتداء من 16 نوفمبر القادم، بالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات من مطارات معيتيقة وبنينا ومصراتة.

وأشار الشهوبي أيضًا إلى أن فريقًا من مصلحة الطيران المدني التركية وشركة الخطوط التركية سيزور قريبًا مطار سبها لبحث تطبيق المعايير الأمنية والتجارية اللازمة لتسيير الرحلات إليه في المستقبل.